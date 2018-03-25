Нардеп прояснив, що насправді означають гучні заяви Савченко

Підозрювана у тероризмі Надія Савченко запевняє, що своєю поведінкою лише "тролила владу", але насправді вона робила заручниками офіцерів, з якими вела перемовини, підставляючи їх під серйозні статті Кримінального кодексу. Крім того, зараз нардеп дуже переживає за свій депутатський мандат, хоча будучи парламентаркою фактично нічого не зробила, але його Савченко ніколи не віддасть.

Таку думку висловив народний депутат і керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Різномасті "експерти"-"політологи"-"правозахисники" слідом за словоблудливими адвокатами Савченко зараз на всіх телеканалах обговорюють, що, мовляв, теракт вона не могла зробити, а, як вона запевняє, лише "тролила владу", – підкреслює він.

За словами політика, якщо ми на секунду в цю нісенітницю повіримо, то "смердіти від цієї історії стане не менше", оскільки, як пояснює Тимчук, виходить, що Савченко в своїх ігрищах намагалася зробити заручниками своєї неадекватності офіцерів, з якими вела перемовини.

"По суті, підбиваючи заради свого нібито "троллінгу" їх під серйозні статті Кримінального кодексу", – зауважив військовий експерт.

Також він розкритикував заявив адвокатів Савченко, які переконують, що вона є "справжнім офіцером", але, зазначає парламентар, "у ній від офіцера залишилось стільки ж, скільки в Медведчука від українського патріота".

І не можу зрозуміти, чого вона так вчепилася в мандат депутата, яким всюди прикривається, на словах ненавидячи український парламент? За весь час своєї "депутатської діяльності" Савченко стала автором аж трьох законів України. Один з них – сумнозвісний "закон Савченко", за яким десятки тисяч кримінальників зараз перебувають на волі, а у двох інших вона – лише співавтор, тобто законопроекти писали зовсім інші депутати, включивши її в список авторів". Яка до біса депутатська діяльність!? Зате постійно моталася по закордонах не зрозуміло за чий рахунок. Але свій мандат Савченко, яка "ненавидить владу", сама не віддасть, будьте впевнені,

– підсумував Тимчук.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді. Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів. ГПУ подала клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін.



Її підозрюють у змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Президента України, Секретаря РНБО та главу МВС, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.



