Нардеп прояснил, что на самом деле означают громкие заявления Савченко

Подозреваемая в терроризме Надежда Савченко уверяет, что своим поведением лишь "тролила власт", но на самом деле она делала заложниками офицеров, с которыми вела переговоры, подставляя их под серьезные статьи Уголовного кодекса. Кроме того, сейчас нардеп очень переживает за свой депутатский мандат, хотя будучи парламентаркой фактически ничего не сделала, но его Савченко никогда не отдаст.

Такое мнение высказал народный депутат и руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Разномастные "эксперты"-"политологи"-"правозащитники" вслед за словоблудливыми адвокатами Савченко сейчас по всем телеканалам обговаривают, что, дескать, теракт она не могла совершить, а, как она уверяет, лишь "троллила власть", – подчеркивает он.

По словам политика, если мы на секунду в эту чушь поверим, то "вонять от этой истории станет не меньше", поскольку, как объясняет Тимчук, получается, что Савченко в своих игрищах пыталась сделать заложниками своей неадекватности офицеров, с которыми вела переговоры.

"По сути, подводя ради своего якобы "троллинга" их под серьезные статьи Уголовного кодекса", – отметил военный эксперт.

Также он раскритиковал заявления адвокатов Савченко, которые утверждают, что она является "настоящим офицером", но, отмечает парламентарий, "в ней от офицера осталось столько же, сколько у Медведчука от украинского патриота".

И не могу понять, чего она так вцепилась в мандат депутата, которым везде прикрывается, на словах ненавидя украинский парламент? За все время своей "депутатской деятельности" Савченко стала автором аж 3-х Законов Украины. Один из них – печально известный "закон Савченко", по которому десятки тысяч уголовников сейчас находятся на воле. В двух других она – лишь соавтор, то есть законопроекты писали совсем другие депутаты, включив ее в список авторов. Какая к черту депутатская деятельность!? Зато постоянно моталась по заграницам не понятно за чей счет. Но свой мандат "ненавидящая власть" Савченко сама не отдаст, уж будьте уверены,

– подытожил Тымчук.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде. Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. ГПУ подала ходатайство об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок.



Ее подозревают в сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – в подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Президента Украины, Секретаря СНБО и главы МВД, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.