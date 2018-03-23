За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение

Вполне вероятно, что у внефракционного народного депутата Надежды Савченко есть покровители, имеющие отношение к России. Как свидетельствует поведение политика, она слушает кого-то очень профессионального и уже давно.

Как подчеркивается в материале ТСН команду Надежды Савченко составляют люди, которые работали с ней, создавали ее образ и, возможно, подталкивали на определенные шаги.

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В частности, народные депутаты и политические обозреватели называют парламентария завербованным агентом ФСБ и человеком Виктора Медведчука.

"Наряду с Надей всегда ее сестра Вера – она ​​ездила на все судебные заседания в Россию, а накануне сопровождала задержанную депутата от ВР в здание СБУ. При этом младшая Савченко постоянно с кем-то говорила по телефону, рассказывала в трубку, что происходит, и, возможно, слышала советы, что делать дальше и озвучивала услышанное Надежде", – отмечают журналисты.

Также подчеркивается, о том, что депутат Савченко слушается кого-то очень профессионального, ее коллеги заметили уже давно: все речи политика всегда четко рассчитаны на протестную аудиторию, а ее 12-секундный ролик "Ба-бах!" специалисты называют настоящим политтехнологическим прорывом.

"Очевидно, с ней очень серьезно поработали. Я с ней общалась в зале не один раз и знаю, как она говорит обычно. Это сложно сопоставимые предложения. Ей трудно сформулировать свое мнение", – убеждает бывший заместитель секретаря СНБО Виктория Сюмар.

По мнению же нардепа от БПП Сергея Рудика, Савченко очень быстро сменила модель своего поведения, поскольку ее выступления во время Майдана и заявления по возвращении из российской тюрьмы различаются. По его мнению, сам человек без чьего-то указания не может это сделать за такое короткое время.

За Савченко стоят российские спецслужбы. К сожалению, она была завербована в российском плену, и к сожалению, она сейчас четко работает на страну-агрессора. По деталям. Только она вышла из плена, первое что она сделала – проехала по Западной Европе и США с одним месседжем: Украине нельзя давать оружие", – утверждает глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

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К слову, его мнение поддерживают многие политики, но и не исключают, что деньги Савченко дает не ФСБ, а Виктор Медведчук – кум президента РФ Владимира Путина.

"Я думаю, она точно связалась с людьми, которые ей навязали мнение, что она должна спасти Украину, даже если ей нужно пойти на непопулярные иа очень рискованные шаги. Что касается финансирования, то ни для кого не секрет, что Медведчук был причастен", – подчеркнул нардеп Владимир Парасюк.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде. Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. ГПУ подало ходатайство об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также свержение конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства президента Украины, премьер-министра и других государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.