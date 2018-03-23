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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

За Савченко стоять конкретні люди: політики висловили свою думку

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Надія Савченко
Надія Савченко / Соцмережі

Цілком імовірно, що у позафракційного народного депутата Надії Савченко є покровителі, що мають стосунок до Росії. Як свідчить поведінка політика, вона слухається когось дуже професійного та вже давно.

Як підкреслюється у матеріалі ТСН, команду Надії Савченко складають люди, які працювали з нею, створювали її образ і, можливо, підштовхували на певні кроки.

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Зокрема, народні депутати та політичні оглядачі називають парламентарну завербованим агентом ФСБ і людиною Віктора Медведчука.

"Поряд із Надею завжди її сестра Віра – вона їздила на всі судові засідання в Росію, а еапередодні супроводжувала затриману депутатку від ВР до будівлі СБУ. При цьому молодша Савченко постійно з кимось говорила телефоном, розповідала у слухавку, що відбувається, і, можливо, чула поради, що робити далі й озвучувала почуте Надії", – зазначають журналісти.

Також підкреслюється, про те, що депутат Савченко слухається когось дуже професійного, її колеги помітили вже давно: всі промови політика завжди чітко розраховано на протестну аудиторію, а її 12-секундний ролик "Ба-бах!" фахівці називають справжнім політтехнологічним проривом.

"Очевидно, з нею дуже серйозно попрацювали. Я з нею спілкувалася в залі не один раз і знаю, як вона говорить зазвичай. Це складно співставні речення. Їй важко сформулювати свою думку", – переконує колишній заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар.

На думку ж нардепа від БПП Сергія Рудика, Савченко дуже швидко змінила модель своєю поведінки, оскільки її виступи під час Майдану та заяви після повернення з російської в’язниці різняться. На його думку, сама людина без чиєїсь вказівки не можу це зробити за такий короткий час.

За Савченко стоять російські спецслужби. На жаль, її було завербовано у російському полоні, і на жаль, вона зараз чітко працює на країну-агресора. По деталям. По деталям. Щойно вона вийшла з полону, перше що вона зробила – проїхала Західною Європою та США з одним меседжем: Україні неможна давати зброю", – стверджує голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський.

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До слова, його думку підтримують багато політиків, але й не відкидають, що гроші Савченко дає не ФСБ, а Віктор Медведчук – кум президента РФ Володимира Путіна.

"Я думаю, вона точно зв’язалася з людьми, які їй нав’язали думку, що вона повинна врятувати Україну, навіть якщо їй потрібно піти на непопулярні иа дуже ризиковані кроки. Стосовно фінансування, то ні для кого не секрет, що Медведчук був дотичним", – підкреслив нардеп Володимир Парасюк.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді. Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів. ГПУ подало клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін.

В чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства президента України, прем'єр-міністра та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко Верховна Рада Володимир Парасюк
Джерело: 24 Канал
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