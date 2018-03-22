Розмову про хід терористичної операції вела не Савченко, – Василь Вовк

Плівку, яку сьогодні, 22 березня, показали у Раді, як доказ причетності Савченко до організації теракту, не можна оцінювати як речовий доказ. Адже тільки суд зможе визначити достовірність цього доказу.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомив екс-начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

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Також він наголосив на тому, що ініціатива у тих перемовинах була не у Савченко. Розмову про тактику проведення дій та поведінку під час операції вела інша особа, а не Рубан чи Савченко. Всі версії мають право на життя, в тому числі і припущення, що нардеп могла знати, що її "пишуть".

Поведінка Надії Савченко різко відрізняється від поведінки інших депутатів. Вона дуже епатажна, тому її ходи деколи бувають не логічними для нас, проте для неї самої, можливо, це саме та логіка, яка закладена в неї в свідомості,

– наголосив Василь Вовк.