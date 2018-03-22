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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Зброї, яку перевозив Рубан, не вистачить, аби втілити задум Савченко, – Василь Вовк

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Василь Вовк
Василь Вовк / Фото з вільних джерел

Чи вистачило б зброї, яку намагався ввезти Володимир, аби здійснити всі задуми Надії Савченко у прямому ефірі 24 Каналу розповів екс-начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

Чоловік зазначив, що він чує багато експертів, зокрема їх висновки та намагання вгадати попередній обвинувальний акт. Він зазначив, що як слідчий може сказати, що експертизу вилученої зброї вже призначили, але він не може цього знати достеменно, адже не має доступу до таємниці слідста. Проте Василь Вовк переконаний, що експертизу боєприпасів повинні були вже призначити.

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Тоді виникає питання до слідчого. Він повинен з'ясувати для чого призначалася ця зброя, чи була вона бойова, чи могла зброя принести смерть людять та які могли бути жертви, до яких руйнувань могло призвести її застосування.

Без експертизи безглуздо будувати здогадки, адже ми гіпотетично можемо представити, що вся зброя, яку намагався ввезти Володимир Рубан була не бойовою. В моїй практиці були такі випадки, коли доповідали, що затримали чоловіка, у якого знайшли 45 автоматів, але потім виявилося, що це просто музейні експонати,
– наголосив Василь Вовк

Експерт також зазначив, що дійсно, навіть якщо вся зброя, яку перевозив Рубан виявиться бойовою, її не вистачить, аби вбити 400 тисяч людей, як сказала Савченко. Але тут також важливий сам факт підготовки злочину, за який і повинна відповідати Надія Савченко.

Теги: Новини України Надія Савченко Затримання Савченко Зброя Володимир Рубан Тероризм СБУ
Джерело: 24 Канал
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