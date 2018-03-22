Василь Вовк розповів, коли Савченко стали підозрювати у підготовці теракту

Позафракційна депутатка Надія Савченко стала "розробкою Кремля" не під час ув'язнення в Росії, а нещодавно.

Таке припущення в ефірі 24 Каналу зробив екс-начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

"Виходячи зі свого досвіду і те, що я читаю між рядків, упевнений, що це (підозрюванні Надії Савченко у підготовці теракту у Верховній Раді) почалось все нещодавно. Ну максимум – рік тому", – заявивив він.

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Крім того, Вовк провів деякі паралелі з долі Савченко з долею офіцера ЗСУ Івана Без'язикова.

"У нас вже є такі приклади, як пан Без'язиков, який був зустрінутий як герой і якого потім запідозрили у зраді Батьківщини. Продовжується судовий процес, який визначить його вину або невинуватість. Але на той час мені нічого не було відомо, бо я тільки очолював слідче управління, жодний оперативний підрозділ (щодо того, що Савченко – "розробка Кремля" – 24) мені не підпорядковувався", – зазначив екс-начальник Головного слідчого управління СБУ.

Нагадаємо, три подання ГПУ щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт позафракційної нардепки Надії Савченко депутати прийняли під час пленарного засідання Верховної Ради 22 березня.

В чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства президента України, прем'єр-міністра та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Хто такий Іван Безязиков? Офіцера ЗСУ Івана Без'язикова звинувачують у співпраці з терористами. У полон він потрапив у 2014 році та пробув там майже 2 роки. У СБУ наполягають, що там його могли завербувати.