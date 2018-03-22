Затримання Савченко: що відомо

Після рішення Верховної Ради про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту – народного депутата Надію Савченко було затримано.

Як повідомили у Генеральній прокуратурі, генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів. Варто зазначити, що зробив він це згідно встановленої процедури.

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Станом на 17:30 годину Савченко перебуває у відділі забезпечення досудового слідства СБУ.

"У присутності адвокатів їй вручили копію клопотання про обрання міри запобіжного заходу та допитують у якості затриманої особи", – повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін буде направлено до Шевченківського районного суду міста Києва, повідомили у ГПУ. На коли буде призначено засідання суду – на даний момент не відомо.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у центрі Києва та стінах парламенту і брала участь у завезенні зброї з окупованої території Донеччини. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що за нею стежать і тому почала "створювати сюрреалізм".



22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді.

В чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства президента України, прем'єр-міністра та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.