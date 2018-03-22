Задержание Савченко: что известно на данное время

После решения Верховной Рады о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежда Савченко была задержана.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. Стоит отметить, что сделал он это согласно установленной процедуры.

Читайте также: Савченко и госпереворот: реальная угроза или спланированная провокация?

По состоянию на 17:30 час Савченко находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ.

"В присутствии адвокатов ей вручили копию ходатайства об избрании меры пресечения и допрашивают в качестве задержанного лица", – сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ходатайство об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок будет направлено в Шевченковский районный суд города Киева, сообщили в ГПУ. На когда будет назначено заседание суда – на данный момент не известно.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в центре Киева и в стенах парламента и принимала участие в завозе оружия с оккупированной территории Донетчины. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что за ней следят и поэтому начала "создавать сюрреализм".

22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также свержение конституционного строя и захват государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства президента Украины, премьер-министра и прочих государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.