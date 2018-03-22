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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Василий Вовк рассказал, когда Савченко стали подозревать в подготовке теракта

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Василь Вовк
Василь Вовк / 24 Канал

Внефракционный депутат Надежда Савченко стала "разработкой Кремля" не во время заключения в России, а недавно.

Такое предположение в эфире 24 канала сделал экс-начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

"Исходя из своего опыта и то, что я читаю между строк, уверен, что это (подозрение Надежды Савченко в подготовке теракта в Верховной Раде) началось все недавно. Ну максимум – год назад", – заявивив он.

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Кроме того, Вовк провел некоторые параллели из судьбы Савченко с судьбой офицера ВСУ Ивана Безъязыкова.

"У нас уже есть такие примеры, как господин Безъязыков, который был встречен как герой и которого потом заподозрили в измене Родине. Продолжается судебный процесс, который определит его вину или невиновность. Но в то время мне ничего не было известно, я только возглавлял следственное управление, ни одно оперативное подразделение (о том, что Савченко – "разработка Кремля" – 24) мне не подчинялось", – отметил экс-начальник Главного следственного управления СБУ.

Напомним, три представления ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте внефракционной нардепки Надежды Савченко депутаты приняли во время пленарного заседания Верховной Рады 22 марта.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства президента Украины, премьер-министра и других государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Кто такой Иван Безъязыков? Офицера ВСУ Ивана Безъязыкова обвиняют в сотрудничестве с террористами. В плен он попал в 2014 году и пробыл там почти 2 года. В СБУ настаивают, что там его могли завербовать.

Теги: Задержание Савченко Надежда Савченко Новости Украины Новости политики Теракт
Источник: 24 Канал
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