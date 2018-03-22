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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Разговор о ходе террористической операции вела не Савченко, – Василий Вовк

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Василий Вовк
Василий Вовк / Фото из свободных источников

Пленку, которую сегодня, 22 марта, показали в Раде как доказательство причастности Савченко к организации теракта, нельзя оценивать как вещественное доказательство. Ведь только суд сможет определить достоверность этого доказательства.

Об этом в прямом эфире 24 Канала сообщил экс-начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

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Также он отметил, что инициатива в тех переговорах была не в Савченко. Разговор о тактике проведения действий и поведении во время операции вел другой человек, а не Рубан или Савченко. Все версии имеют право на жизнь, в том числе и предположение, что нардеп могла знать, что ее "пишут".

Поведение Надежды Савченко резко отличается от поведения других депутатов. Она очень эпатажная, поэтому ее ходы иногда бывают не логичны для нас, однако для нее самой, возможно, это именно та логика, которая заложена в нее в сознании,
– отметил Василий Вовк.

Теги: Задержание Савченко Надежда Савченко Новости Украины Новости политики Оружие Владимир Рубан терроризм
Источник: 24 Канал
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