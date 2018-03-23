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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Віра Савченко сповістила деталі щодо намагань "фізично знищити" її сестру Надію

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Надія Савченко
Надія Савченко / Соцмережі

Віра Савченко стверджує, що її сестру Надію фізично намагалися знищити представники влади. За її словами, кампанія ця розпочалася понад рік тому, а саме після того, як президент України Петро Порошенко поїхав на саміт НАТО до Польщі та взяв із собою народну депутатку.

Таку заяву вона зробила у ефірі телеканалу "1+1", передає УНІАН.

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"Її підставили. Ви були в курсі, що її використовували, щоби знищити саму її? Ви не в курсі, що Надію Савченко намагалися фізично знищити, а коли зрозуміли, що буде великий резонанс, то було ухвалено рішення щодо її морального знищення. Кампанія ця розгорнулася більше року тому", – зауважила вона.

Як підкреслила Віра Савченко, кампанія проти її сестри розпочалася після того, як президент України Петро Порошенко поїхав на саміт НАТО до Польщі та взяв із собою Надію Савченко.

Він її показав і після того закрив у коморці... А з Надею хотіли спілкуватися усі політики, представники США, різних служб, вони взяли її під свою опіку та почали організовувати зустрічі, спілкуватись, дали свої контакти. Коли вони повернулися до України, Петро Олексійович Надії сказав: "Ти мала гарні зустрічі", — з такою ноткою заздрощів. Після того розгорнулася масштабна кампанія щодо знищення її авторитету,
– переконує сестра народної обраниці.

Водночас Віра не стала називати прізвищ тих людей, які планували фізично знищити Надію, щопрада зауважила, що це були представники влади.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у центрі Києва та стінах парламенту і брала участь у завезенні зброї з окупованої теририторії Донеччини. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що за нею стежать і тому почала "створювати сюрреалізм".

22 березня з трибуни українського парламенту очільник ГПУ продемонстрував відеодокази, які підтверджують, що Савченко та Рубан брали участь в організації перевезення зброї з окупованих територій Донбасу, а також обговорювали плани держперевороту. Згодом Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності, притягнення до відповідальності та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко. Усі три подання ГПУ підтримало понад 226 народних депутатів.

Опісля Савченко затримали у стінах Ради.

Теги: Новини політики Новини України Надія Савченко Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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