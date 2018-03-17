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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Савченко: Були попередження, що мене будуть фізично ліквідовувати

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Надія Савченко
Надія Савченко / Соцмережі

Народний депутат Надія Савченко переконує, що її щонайменше три рази хотіли ліквідувати. За словами Героя України, вона завжди знала виконавців і замовників.

Таку заяву політикиня зробила у коментарі ресурсу "Страна".

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Я багато чому навчилася за той шлях, який пройшла. Коли проходиш те, що я, вчишся не довіряти людям. У мене було три попередження, що мене хочуть ліквідувати. Я завжди знала виконавців і замовників. І я все це розповім, як і обіцяла, на детекторі брехні, привселюдно, публічно, за участю ЗMІ – бажано не лише українських. Я зможу розкрити всі ці прізвища,
— стверджує парламентарка.

Крім того, Савченко заявила, що її попереджали і про підготовку обвинувачень щодо держперевороту.

"Щодо того, що у них є на мене, що вони можуть показати чи не можуть — фактично нічого, окрім того, що я сама їм дозволила. Я знала, що мене записують. Але я потім скажу, з ким і для чого грала у ці ігри. І так, я розуміла, що відбувається", – констатувала вона.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради. Крім того, до Верховної Ради було передано подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата.

Теги: Новини України Надія Савченко Новини політики
Джерело: 24 Канал
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