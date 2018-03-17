Савченко: Были предупреждения, что меня будут физически ликвидировать

Народный депутат Надежда Савченко утверждает, что ее минимум три раза хотели ликвидировать. По словам Героя Украины, она всегда знала исполнителей и заказчиков.

Такое заявление политикиня сделала в комментарии ресурсу "Страна".

Читайте также: Савченко заявила, что украинские военные пользуются российским оружием

Я многому научилась за тот путь, который прошла. Когда проходишь то, что я, учишься не доверять людям. У меня было три предупреждения, что меня хотят ликвидировать. Я всегда знала исполнителей и заказчиков. И я все это расскажу, как и обещала, на детекторе лжи, публично, с участием СMИ – желательно не только украинских. Я смогу раскрыть все эти фамилии,

– утверждает парламентарий.

Кроме того, Савченко заявила, что ее предупреждали и о подготовке обвинений по госперевороту.

"Относительно того, что у них есть на меня, что они могут показать или не могут – фактически ничего, кроме того, что я сама им позволила. Я знала, что меня записуют. Но я потом скажу, с кем и для чего играла в эти игры. И да, я понимала, что происходит", – констатировала она.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. Кроме того, в Верховную Раду было передано представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата.