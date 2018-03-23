Вера Савченко сообщила детали относительно попыток "физически уничтожить" ее сестру Надежду

Вера Савченко утверждает, что ее сестру Надежду физически пытались уничтожить представители власти. По ее словам, кампания эта началась больше года назад, а именно после того, как президент Украины Петр Порошенко поехал на саммит НАТО в Польше и взял с собой народного депутата.

Такое заявление она сделала в эфире телеканала "1+1", передает УНИАН.

Читайте также: Савченко: Были предупреждения, что меня будут физически ликвидировать

"Ее подставили. Вы были в курсе, что ее использовали, чтобы уничтожить саму ее? Вы не в курсе, что Надежду Савченко пытались физически уничтожить, а когда поняли, что будет большой резонанс, то было принято решение о ее моральном уничтожении. Кампания эта развернулась больше года назад", – отметила она.

Как подчеркнула Вера Савченко, кампания против ее сестры началась после того, как президент Украины Петр Порошенко поехал на саммит НАТО в Польше и взял с собой Надежду Савченко.

Он ее показал и после того закрыл в коморке ... А с Надей хотели общаться все политики, представители США, различных служб, они взяли ее под свою опеку и начали организовывать встречи, общаться, дали свои контакты. Когда они вернулись в Украину, Петр Алексеевич Надежде сказал: "Ты имела красивые встречи", – с такой ноткой зависти. После того развернулась масштабная кампания по уничтожению ее авторитета,

– убеждает сестра народной избранницы.

В то же время Вера не стала называть фамилий тех людей, которые планировали физически уничтожить Надежду, правда отметила, что это были представители власти.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в центре Киева и стенах парламента и участвовала в завозе оружия из оккупированной териритории Донбасса. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что за ней следят и поэтому начала "создавать сюрреализм".

22 марта с трибуны украинского парламента глава ГПУ продемонстрировал видеодоказательства, подтверждающие, что Савченко и Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота. Впоследствии Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности, привлечение к ответственности и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Все три представления ГПУ поддержали более 226 народных депутатов.

После Савченко задержали в стенах Рады.