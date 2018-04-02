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Сестра Надії Савченко звернулася до Трампа по допомогу

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Надія та Віра Савченко
Надія та Віра Савченко

Віра Савченко – сестра народного депутата Надії Савченко, написала листа Президенту США Дональду Трампу, де попросила допомогти з пильним міжнародним наглядом щодо кримінальної справи відносно Надії.

В опублікованому листі Віра Савченко пише, що основною причиною переслідування Надії Савченко стали "політична діяльність, боротьба з корупцією, опозиційність висловлень до чинної влади та особисто до Президента України".

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Моя сестра заявила про свій намір балотуватися на найближчих виборах Президента України на цю посаду. Саме бажання балотуватися на найвищу посаду в Україні, стало основою для усунення її як можливого політичного конкурента на майбутніх виборах Президента України,
– йдеться в листі.

Окрім того, за словами Віри, з кінця 2016 року Надія Савченко отримала три попередження про можливі замахи на неї "у випадку не зміни політичного курсу", а також спроби шантажу, "який полягав у погрозах оприлюднити дані, що, нібито, можуть завдати шкоди її авторитету політика".

Саме рішення про арешт Віра Савченко назвала "політично вмотивованим, спрямованим на усунення опозиційного конкурента діючій владі, що є неприйнятним у демократичному суспільстві". А щодо справи, то звинувачення "не витримує жодної критики, є абсурдним та безглуздим".

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Винним у всьому, яка вказано у листі, є Президент України Петро Порошенко

"Через таке свавілля влади вона вимушена була оголосити безстрокове голодування в знак протесту, та намагаючись привернути увагу пересічних українців і всього світу про переслідування в Україні політичних опонентів через свою політичну діяльність та боротьбу із системною, глибоко інтегрованою корупцією, що побудувала українська влада на чолі з Головою держави з однією метою – власного збагачення", – запевнила Віра Савченко.

Відтак вона просить Трампа "на всіх майданчиках міжнародної дипломатії підняти питання щодо переслідування в Україні опозиційних політиків, питання усунення конкурентів на майбутніх виборах Президента України шляхом політичного переслідування опонентів, питання побудови системної, вертикальної, глибоко інтегрованої корупції, яку очолює особисто Голова держави та наступ на ЗМІ, що непідконтрольні владі України".

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Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Затримання Савченко Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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