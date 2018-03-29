Справа Савченко окреслює для українців два однаково неприємних сценарії, – The Washington Post

Минулого тижня Надія Савченко, нардеп та колишній бранець Кремля, була заарештована за звинуваченням у підготовці кровопролитного державного перевороту з метою повалити уряд.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Савченко в підготовці нападу на парламент із застосуванням гранатометів і мінометів, нагадує The Washington Post.

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22 березня Луценко оприлюднив відео- та аудіозаписи, що свідчать про те, що Савченко змовилася із Володимиром Рубаном, своїм близьким союзником і переговірником щодо військовополонених, а також двома українськими військовослужбовцями.

Справа Савченко загрожує для українців двома "однаково незручними сценаріями", вважає видання.

Або одна з найвідоміших у країні політичних фігур хотіла повалити уряд за допомогою неймовірного кровопролиття (докази, представлені генпрокурором, кажуть, що Савченко була готова на 400 тисяч смертей у рамках змови), або ж український уряд готовий на неймовірні зусилля, щоб усунути одного зі своїх політичних опонентів,

– пояснює американська газета.

З огляду на вміння Савченко перетворити судовий процес у політичну платформу, владі варто проявити обережність і не надавати їй занадто зручну платформу для дискусій, радить автор публікації.

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Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт.



23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.