Дело Савченко рисует для украинцев два одинаково неприятных сценария, – The Washington Post

На прошлой неделе Надежда Савченко, нардеп и бывший пленник Кремля, была арестована по обвинению в подготовке кровопролитного государственного переворота с целью свергнуть правительство.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке нападения на парламент с применением гранатометов и минометов, напоминает The Washington Post.

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22 марта Луценко обнародовал видео- и аудиозаписи, свидетельствующие о том, что Савченко сговорилась с Владимиром Рубаном, своим близким союзником и переговорщиком в отношении военнопленных, а также двумя украинскими военнослужащими.

Дело Савченко чревато для украинцев двумя "одинаково неудобными сценариями", считает издание.

Или одна из самых известных в стране политических фигур хотела свергнуть правительство с помощью невероятного кровопролития (доказательства, представленные генпрокурором, говорят, что Савченко была готова на 400 тысяч смертей в рамках заговора), или же украинское правительство готово на невероятные усилия, чтобы устранить одного из своих политических оппонентов,

– объясняет американская газета.

Учитывая умение Савченко превратить судебный процесс в политическую платформу, власти стоит проявить осторожность и не давать ей слишком удобную платформу для дискуссий, советует автор публикации.

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Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест.



23 марта суд избрал Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.