23:40
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Дело Савченко рисует для украинцев два одинаково неприятных сценария, – The Washington Post

158 Читати новину українською
Два
Два "одинаково неудобных сценария" дела Савченко для Украины / Соцсети

На прошлой неделе Надежда Савченко, нардеп и бывший пленник Кремля, была арестована по обвинению в подготовке кровопролитного государственного переворота с целью свергнуть правительство.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке нападения на парламент с применением гранатометов и минометов, напоминает The Washington Post.

Читайте также: Пусть меня судит суд Господень, – Савченко отметилась очередной выходкой в ​​суде

22 марта Луценко обнародовал видео- и аудиозаписи, свидетельствующие о том, что Савченко сговорилась с Владимиром Рубаном, своим близким союзником и переговорщиком в отношении военнопленных, а также двумя украинскими военнослужащими.

Дело Савченко чревато для украинцев двумя "одинаково неудобными сценариями", считает издание.

Или одна из самых известных в стране политических фигур хотела свергнуть правительство с помощью невероятного кровопролития (доказательства, представленные генпрокурором, говорят, что Савченко была готова на 400 тысяч смертей в рамках заговора), или же украинское правительство готово на невероятные усилия, чтобы устранить одного из своих политических оппонентов,
– объясняет американская газета.

Учитывая умение Савченко превратить судебный процесс в политическую платформу, власти стоит проявить осторожность и не давать ей слишком удобную платформу для дискуссий, советует автор публикации.

Читайте также: Сигнал оппонентам Порошенко в военных кругах, – французское издание об аресте Савченко

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест.

23 марта суд избрал Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Задержание Савченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 29 марта: суд над Савченко, Россия высылает дипломатов, что готовит весна
сегодня, 22:35 Главные новости 29 марта: суд над Савченко, Россия высылает дипломатов, что готовит весна
319
Чи буде світова війна – вона вже точиться
сегодня, 22:03 Чи буде світова війна – вона вже точиться
Дід Панас 338
сегодня, 18:01 "Не ребенок, а воин": каким был погибший 19-летний доброволец "Дилли"
Катерина Петренко 703
Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
сегодня, 17:02 Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
Лев Парцхаладзе 364
Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
сегодня, 15:01 Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
Олексій Чибісов 6329
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук