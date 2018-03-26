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Сигнал оппонентам Порошенко в военных кругах, – французское издание об аресте Савченко

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Арест Савченко может быть сигналом оппонентам власти в военных кругах
Арест Савченко может быть сигналом оппонентам власти в военных кругах / Фото из открытых источников

Уголовное дело против Надежды Савченко, которую обвиняют в попытке государственного переворота в Украине в интересах России, может быть предостережением от украинской власти для всех ее оппонентов и сторонников смены режима в военных кругах страны.

После ареста Савченко Президент Петр Порошенко поздравил спецслужбы с "разоблачением" пятой колонны и предотвращением "российской спецоперации", направленной против Украины, пишет корреспондент Libеration Себастьян Ґоберт.

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Сама задержанная не отрицает предъявленных ей обвинений. Савченко даже публично поддерживала идею военного переворота, напоминает газета. Но в то же время бывшая депутат называет дело против нее "политической манипуляцией".

Автор статьи отмечает, что вместе с Савченко в попытке госпереворота подозревают Владимира Рубана. Это наталкивает Ґоберта на мысль о том, возможно ли было спланировать государственный переворот только вдвоем и почему нет других арестов по этому делу.

Можно предположить, что идея о выборочном наказании виновных является сигналом оппонентам власти в военных кругах накануне президентских выборов 2019 года,
– считает журналист.

Как отмечает издание, украинская власть серьезно воспринимает угрозу государственного переворота со стороны ветеранов войны и ультранационалистических движений.

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В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Новости политики Задержание Савченко Надежда Савченко Расследования
Источник: 24 Канал
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