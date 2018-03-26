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Сигнал опонентам Порошенка у військових колах, – французьке видання про арешт Савченко

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Арешт Савченко може бути сигналом опонентам влади у військових колах
Арешт Савченко може бути сигналом опонентам влади у військових колах / Фото з відкритих джерел

Кримінальна справа проти Надії Савченко, яку звинувачують у спробі державного перевороту в Україні в інтересах Росії, може бути застереженням від української влади для усіх її опонентів та прихильників зміни режиму у військових колах країни.

Після арешту Савченко Президент Петро Порошенко привітав спецслужби з "викриттям" п'ятої колони і запобіганням "російської спецоперації", спрямованої проти України, пише кореспондент Libеration Себастьян Ґоберт.

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Сама затримана не заперечує пред'явлених їй звинувачень. Савченко навіть публічно підтримувала ідею військового перевороту, нагадує газета. Але водночас колишня депутатка називає справу проти неї "політичною маніпуляцією".

Автор статті зауважує, що разом із Савченко у спробі держперевороту підозрюють Володимира Рубана. Це наштовхує Ґоберта на думку про те, чи можливо було спланувати державний переворот лише удвох і чому немає інших арештів у цій справі.

Можна припустити, що ідея про вибіркове покарання винних є сигналом опонентам влади у військових колах напередодні президентських виборів 2019 року,
– вважає журналіст.

Як зазначає видання, українська влада серйозно сприймає загрозу державного перевороту з боку ветеранів війни та ультранаціоналістичних рухів.

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У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко Розслідування
Джерело: 24 Канал
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