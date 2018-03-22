15:32
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-6°C
0°C -8°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    2°C -14°C
  • воскресенье
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Савченко: "Мне нужно 400 тысяч смертей"

2131 Читати новину українською
Надежда Савченко
Надежда Савченко / Фото из открытых источников

Нардеп Надежда Савченко планировала для реализации своего плана касательно государственного переворота организовать в Украине несколько терактов, в результате которых погибли бы 400 тысяч человек.

Об этом свидетельствует видеозапись разговоров Савченко с арестованным ранее переговорщиком Владимиром Рубаном и двумя военными, которые под прикрытием "помогали" нардепу разрабатывать план свержения власти.

"Проблема пока у нас время. Мне нужно 400 тысяч", – сказала Сачвенко, на что Рубан переспросил: "Чего 400? Денег?". На это Савченко ответила "деньги, Вова? Смертей".

Читайте также: Переговоры Савченко о подготовке госпереворота: стенограмма

"Это уже не революция, а репрессии. Репрессии – это будущее, это даже не сейчас, на стадионах или в шахтах", – добавил Рубан.

Переговори Савченко з Рубаном
Переговоры Савченко с Рубаном

Переговори Савченко з Рубаном
Переговоры Савченко с Рубаном

Переговори Савченко з Рубаном
Переговоры Савченко с Рубаном

Переговори Савченко з Рубаном
Переговоры Савченко с Рубаном

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест.

Теги: Надежда Савченко Новости политики Новости Украины Теракт Владимир Рубан
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
сегодня, 14:59 Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
Блог Соцмережі 696
Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
сегодня, 14:07 Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
Семен Кабакаєв 2164
Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу
сегодня, 14:01 Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу
Сергій Фурса 138
Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
сегодня, 12:00 Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
Блог Соцмережі 1027
В чем обвиняют Савченко: госпереворот в деталях
сегодня, 10:21 В чем обвиняют Савченко: госпереворот в деталях
Соломія Ніколайчук 2978
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук