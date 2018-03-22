Савченко: "Мне нужно 400 тысяч смертей"

Нардеп Надежда Савченко планировала для реализации своего плана касательно государственного переворота организовать в Украине несколько терактов, в результате которых погибли бы 400 тысяч человек.

Об этом свидетельствует видеозапись разговоров Савченко с арестованным ранее переговорщиком Владимиром Рубаном и двумя военными, которые под прикрытием "помогали" нардепу разрабатывать план свержения власти.

"Проблема пока у нас время. Мне нужно 400 тысяч", – сказала Сачвенко, на что Рубан переспросил: "Чего 400? Денег?". На это Савченко ответила "деньги, Вова? Смертей".

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"Это уже не революция, а репрессии. Репрессии – это будущее, это даже не сейчас, на стадионах или в шахтах", – добавил Рубан.



Переговоры Савченко с Рубаном



Переговоры Савченко с Рубаном



Переговоры Савченко с Рубаном



Переговоры Савченко с Рубаном

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест.