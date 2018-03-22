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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Савченко: "Мені потрібно 400 тисяч смертей"

2451 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Фото з вільних мереж

Нардеп Надія Савченко планувала для реалізації свого плану щодо державного перевороту організувати в Україні кілька терактів, в результаті яких загинуло б 400 тисяч осіб.

Про це свідчить відеозапис розмов Савченко з заарештованим раніше переговірником Володимиром Рубаном та двома військовими, які під прикриттям "допомагали" нардепу розробляти план повалення влади.

"Проблема поки у нас час. Мені потрібно 400 тисяч", – сказала Сачвенко, на що Рубан перепитав: "Чого 400? Грошей?". На це Савченко відповіла "Яких грошей, Вова? Смертей".

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"Це вже не революція, а репресії. Репресії – це майбутнє, це навіть не зараз, на стадіонах або в шахтах", – додав Рубан.

Переговори Савченко з Рубаном
Переговори Савченко з Рубаном

Переговори Савченко з Рубаном
Переговори Савченко з Рубаном​

Переговори Савченко з Рубаном
Переговори Савченко з Рубаном​

Переговори Савченко з Рубаном
Переговори Савченко з Рубаном​

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Володимир Рубан Теракт
Джерело: 24 Канал
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