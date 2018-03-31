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Надія держперевороту: реальні загрози та підводні течії резонансної справи Савченко

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Подробиці та наслідки можливого держперевороту в Україні
Подробиці та наслідки можливого держперевороту в Україні / 24 Канал

400 тисяч смертей, гранати з автоматами і Верховна Рада – ось, що було потрібно Надії Савченко та її подільнику Володимиру Рубану для здійснення державного перевороту з метою повалення українського уряду. Однак СБУ спільними діями із ГПУ кровопролиттю вдалося запобігти.

15 березня Генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив колишню політичну бранку Кремля у підготовці теракту в парламенті, згодом Савченко позбавили недоторканності та заарештували. Якщо обвинувачення проти нардепа без мандату підтвердяться, їй загрожує довічне ув'язнення.

Про те, ким та як планувався держпереворот, до чого тут кум Путіна Віктор Медведчук та які висновки варто зробити українцям у зв'язку із цими подіями – читайте у підбірці сайту "24".

Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
8 березня українські спецслужби затримали керівника центру "Офіцерський корпус" Володимира Рубана з арсеналом зброї. За версією слідства, Рубан планував низку терактів у Києві. Одним із співучасників Рубана слідство вважає одіозного нардепа Надію Савченко...

У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях
22 березня Рада проголосувала за зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа, колишньої бранки Кремля, а сьогодні підозрюваної у підготовці теракту в Києві Надії Савченко. У чому її звинувачують і як це все пояснює сама Савченко?

Савченко і держпереворот: реальна загроза чи спланована провокація?
У справі про спробу держперевороту, де головним фігурантом є нардеп Надія Савченко, правоохоронні органи проявляють неабияку спритність. В лічені дні підозрюваним оголосили підозру, а Савченко позбавили недоторканності і дали згоду на арешт...

Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
Українській владі знадобилися 4 роки, аби звернути увагу на такого персонажа, як Віктор Медведчук. Але, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи: генпрокурор Юрій Луценко повідомив про небезпеку, яку становить собою кум Путіна...

"Уроки Савченко": що має засвоїти країна?
Здавалося б, після шоу, яке населення побачило у Верховній Раді, вже глядача практично нічим не здивуєш. Мова йде і про трюки Барни і Яценюка, і про справу Розенблата, і про "вишки Бойка". Виникало таке відчуття, що це був пік вражень у Верховній Раді...

Читайте також: Чому варто боятися Савченко: пояснення від дипломата

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Надія Савченко Публікації Затримання Савченко Володимир Рубан
Джерело: 24 Канал
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