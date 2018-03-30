Чому варто боятися Савченко: пояснення від дипломата

Надія Савченко – одна з тих людей, яких варто боятися найбільше. Вона не надто талановита, але дуже ініціативна.

Про це в ефірі "5 каналу" розповів надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний.

"Надія Савченко – це не дуже талановита людина з ініціативою, і я завжди казав – таких людей треба найбільше боятися в політиці, в житті, в армії тощо", – сказав він.

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Безсмертний пояснив, що "коли людина не розуміє матерії, а входить в цю матерію із своїми правилами гри, своїм баченням та ще й з ініціативами, в результаті виникає отака парадоксальна ситуація".

За словами дипломата, найгіршим варіантом розв’язання ситуації з Савченко буде той, за якого не доведуть висунуті їй звинувачення.

Це може вилитися в трагедію держави, а потім і народу,

– вважає Безсмертний.

Нагадаємо, 29 березня Апеляційний суд Києва відмовився скасувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для обвинуваченої у підготовці терактів нардепа Надії Савченко.