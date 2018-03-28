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Відео з напівоголеною Савченко транслюють на каналі екс-"регіонала"

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Відео з напівоголеною Савченко транслюють на каналі екс-регіонала
Відео з напівоголеною Савченко транслюють на каналі екс-регіонала / Скріншот з відео

22 березня після затримання Надії Савченко колишній депутат "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку" Євген Мураєв пообіцяв надати їй юридичну та медійну підтримку.

28 березня політик Надія Савченко опублікувала пікантне відео, у якому вона анонсує, що буде подавати свою кандидатуру на пост президента України.

Як повідомляє рух "Чесно", цей ролик транслюють на телеканалі нардепа Євгена Мураєва "NewsOne".

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Заступниця голови "Громадсько-політичного руху" Надії Савченко Тетяна Проторченко заявила, що – це політична реклама.

Дійсно, як озвучив Євген Мураєв, вони будуть у межах своїх можливостей надавати підтримку по цій справі, то нам дозволили поставити цей ролик. Нам завжди давали там майданчик для того, щоб ми могли озвучувати свою позицію,
– зазначила вона.

За словами Проторченко, за розміщення відео на каналі вона заплатила особисто, але більше розраховує на Інтернет, тому що трансляція на телебаченні коштує чималих грошей.

У "Чесно" додали, що один показ відео тривалістю до півхвилини може коштувати близько 3500 гривень за розцінками станом на кінець 2016 року. Згідно з договорами, наданими НАЗК, трансляція роликів з Надією Савченко могла обійтися партії у 30-40 тисяч гривень.

Як відомо, екс-"регіонал" Євген Мураєв ще у 2014 році викупив телеканал "NewsOne" у Вадима Рабіновича. У 2014 році він став народним депутатом та увійшлов до фракції "Опозиційний блок", будучи там одним з основних спікерів. Зараз він з Рабіновичем очолюють партію "За життя".

Нагадаємо, 23 березня Надію Савченко арештували на два місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва. Її підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.

Теги: Новини політики Новини України ЗМІ Надія Савченко Медіа Президент України
Джерело: 24 Канал
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