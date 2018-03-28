Відео з напівоголеною Савченко транслюють на каналі екс-"регіонала"
22 березня після затримання Надії Савченко колишній депутат "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку" Євген Мураєв пообіцяв надати їй юридичну та медійну підтримку.
28 березня політик Надія Савченко опублікувала пікантне відео, у якому вона анонсує, що буде подавати свою кандидатуру на пост президента України.
Як повідомляє рух "Чесно", цей ролик транслюють на телеканалі нардепа Євгена Мураєва "NewsOne".
Читайте також: Яка вона льотчиця, – Москаль зробив різку заяву про Савченко
Заступниця голови "Громадсько-політичного руху" Надії Савченко Тетяна Проторченко заявила, що – це політична реклама.
Дійсно, як озвучив Євген Мураєв, вони будуть у межах своїх можливостей надавати підтримку по цій справі, то нам дозволили поставити цей ролик. Нам завжди давали там майданчик для того, щоб ми могли озвучувати свою позицію,
– зазначила вона.
За словами Проторченко, за розміщення відео на каналі вона заплатила особисто, але більше розраховує на Інтернет, тому що трансляція на телебаченні коштує чималих грошей.
У "Чесно" додали, що один показ відео тривалістю до півхвилини може коштувати близько 3500 гривень за розцінками станом на кінець 2016 року. Згідно з договорами, наданими НАЗК, трансляція роликів з Надією Савченко могла обійтися партії у 30-40 тисяч гривень.
Як відомо, екс-"регіонал" Євген Мураєв ще у 2014 році викупив телеканал "NewsOne" у Вадима Рабіновича. У 2014 році він став народним депутатом та увійшлов до фракції "Опозиційний блок", будучи там одним з основних спікерів. Зараз він з Рабіновичем очолюють партію "За життя".
Нагадаємо, 23 березня Надію Савченко арештували на два місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва. Її підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.
Вибір редакції
-
Насіров піде на вибори президента, щоб уникнути кримінальної відповідальності, – політологсьогодні , 15:17
-
У мережі оприлюднили листування працівників ТЦ "Зимова вишня" під час пожежісьогодні , 14:03
-
Якщо Вакарчук скаже "так": Найєм розповів, чи підтримає кандидатуру на пост президентасьогодні , 13:02