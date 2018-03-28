Відео з напівоголеною Савченко транслюють на каналі екс-"регіонала"

22 березня після затримання Надії Савченко колишній депутат "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку" Євген Мураєв пообіцяв надати їй юридичну та медійну підтримку.

28 березня політик Надія Савченко опублікувала пікантне відео, у якому вона анонсує, що буде подавати свою кандидатуру на пост президента України.

Як повідомляє рух "Чесно", цей ролик транслюють на телеканалі нардепа Євгена Мураєва "NewsOne".

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Заступниця голови "Громадсько-політичного руху" Надії Савченко Тетяна Проторченко заявила, що – це політична реклама.

Дійсно, як озвучив Євген Мураєв, вони будуть у межах своїх можливостей надавати підтримку по цій справі, то нам дозволили поставити цей ролик. Нам завжди давали там майданчик для того, щоб ми могли озвучувати свою позицію,

– зазначила вона.

За словами Проторченко, за розміщення відео на каналі вона заплатила особисто, але більше розраховує на Інтернет, тому що трансляція на телебаченні коштує чималих грошей.

У "Чесно" додали, що один показ відео тривалістю до півхвилини може коштувати близько 3500 гривень за розцінками станом на кінець 2016 року. Згідно з договорами, наданими НАЗК, трансляція роликів з Надією Савченко могла обійтися партії у 30-40 тисяч гривень.

Як відомо, екс-"регіонал" Євген Мураєв ще у 2014 році викупив телеканал "NewsOne" у Вадима Рабіновича. У 2014 році він став народним депутатом та увійшлов до фракції "Опозиційний блок", будучи там одним з основних спікерів. Зараз він з Рабіновичем очолюють партію "За життя".

Нагадаємо, 23 березня Надію Савченко арештували на два місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва. Її підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.