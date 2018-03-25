Яка вона льотчиця, – Москаль зробив різку заяву про Савченко

Позбавлена ​​недоторканності позафракційний нардеп Надія Савченко ніколи не була льотчицею, а лише штурманом.

Про це заявив губернатор Закарпаття Геннадій Москаль в інтерв'ю УП.

"Яка вона льотчиця? Як ви могли переплутати стюардесу з льотчицею. Льотчиця, льотчиця, льотчиця... Штурман і льотчиця мають стільки ж "спільного", як і стюардеса і льотчик. Але ніхто ж не хотів цього чути. Де? На якому літаку вона літала? Покажіть мені! Адже вона і вчилася що тільки на штурмана", – заявив Москаль.

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Нагадаємо, 23 березня Надію Савченко арештували на два місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва. Її підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.