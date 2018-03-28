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Видео с полуобнаженной Савченко транслируют на канале экс-регионала

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Видео с полуобнаженной Савченко транслируют на канале экс-регионала
Видео с полуобнаженной Савченко транслируют на канале экс-регионала / Скріншот з відео

22 марта после задержания Надежды Савченко бывший депутат "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" Евгений Мураев пообещал оказать ей юридическую и медийную поддержку.

28 марта политик Надежда Савченко опубликовала пикантное видео, в котором она анонсирует, что будет подавать свою кандидатуру на пост президента Украины.

Как сообщает движение "Честно", этот ролик транслируют на телеканале нардепа Евгения Мураева "NewsOne".

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Заместитель председателя "Общественно-политического движения" Надежды Савченко Татьяна Проторченко заявила, что это политическая реклама.

Действительно, как озвучил Евгений Мураев, они будут в пределах своих возможностей оказывать поддержку по этому делу, то нам разрешили поставить этот ролик. Нам всегда давали там площадку для того, чтобы мы могли озвучивать свою позицию,
– отметила она.

По словам Проторченко, за размещение видео на канале она заплатила лично, но больше рассчитывает на Интернет, потому что трансляция на телевидении стоит немалых денег.

В "Честно" добавили, что один показ видео длительностью к полминуты может стоить около 3500 гривен по расценкам по состоянию на конец 2016 года. Согласно договорам, предоставленным НАПК, трансляция роликов с Надеждой Савченко могла обойтись партии в 30-40 тысяч гривен.

Как известно, экс-"регионал" Евгений Мураев еще в 2014 году выкупил телеканал "NewsOne" у Вадима Рабиновича. В 2014 году он стал народным депутатом и вошел во фракцию "Оппозиционный блок", являясь там одним из основных спикеров. Сейчас он с Рабиновичем возглавляют партию "За жизнь".

Напомним, 23 марта Надежду Савченко арестовали на два месяца. Такое решение принял Шевченковский районный суд города Киева. Ее подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.

Теги: Новости Украины СМИ Президент Украины Новости политики Медиа Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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