Савченко обнародовала видео, на котором снимает с себя рубашку

Политик Надежда Савченко, который находится в СИЗО, опубликовала пикантный видео-призыв, в котором снимает с себя вышиванку и одевает полосатую военную футболку "тельняшку".

Надежда Савченко во время последнего брифинга публично призвала бойцов ВСУ к военному перевороту в Украине.

По словам Андрея Белецкого, большинство военных, воюющих с российскими оккупационными войсками на Донбассе, могут поддержать силовую смену власти в Украине, но только на уровне идеи.

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28 марта на странице Надежды Савченко в Facebook появилось видео, снятое в темное время суток. На кадрах Савченко показательно снимает вышиванку, бросает ее на кресло. Зато одевает на себя "тельняшку" и снова намекает на военный переворот.

"Придет время – я стану кандидатом в президенты Украины. Но ваше решение мне нужно уже сегодня", – говорится в ролике.

Напомним, 23 марта Надежду Савченко арестовали на два месяца. Такое решение принял Шевченковский районный суд города Киева. Ее подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госперевороте.

