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Бойцы ВСУ могут поддержать идею военного переворота, – Белецкий

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Бойцы ВСУ не пойдут на военный переворот
Бойцы ВСУ не пойдут на военный переворот / depo.ua

Большинство военных, воюющих с российскими оккупационными войсками на Донбассе, могут поддержать силовую смену власти в Украине, но только на уровне идеи.

Надежда Савченко во время последнего брифинга публично призвала бойцов ВСУ к военному перевороту в Украине.

Как передает "Радио "Свобода", по словам основателя полка "Азов" и лидера партии "Национальный корпус" Андрея Белецкого, военного переворота в Украине не будет.

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Значительная часть фронтовиков – не оружие, но как идею готова поддержать силовую смену власти,
– считает Белецкий.

Он убежден, что военные не прибегнут к перевороту, но внутренне готовы поддержать.

"Люди на войне прекрасно видят ситуацию внутри страны – экономическую, социальную, политическую, моральную деградацию. Но в то же время они видят и то, что у большинства людей на лицах есть огромная усталость от войны", – отметил Белецкий.

Напомним, 23 марта Надежду Савченко арестовали на два месяца. Такое решение принял Шевченковский районный суд города Киева. Ее подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Андрей Белецкий
Источник: 24 Канал
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