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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бійці ЗСУ можуть підтримати ідею військового перевороту, – Білецький

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Бійці ЗСУ не підуть на військовий переворот
Бійці ЗСУ не підуть на військовий переворот / depo.ua

Більшість військових, які воюють з російськими окупаційними військами на Донбасі, можуть підтримати силову зміну влади в Україні, але тільки на рівні ідеї.

Надія Савченко під час останнього брифінгу публічно закликала бійців ЗСУ до військового перевороту в Україні.

Як передає "Радіо "Свобода", за словами засновника полку "Азов" та лідера партії "Національний корпус" Андрія Білецького, військового перевороту в Україні не буде.

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Значна частина фронтовиків – не зброя, але як ідею готова підтримати силову зміну влади,
– вважає Білецький.

Він переконаний, що військові не вдадуться до перевороту, але внутрішньо готові підтримають.

"Люди на війні чудово бачать ситуацію всередині країни – економічну, соціальну, політичну, моральну деградацію. Але водночас вони бачать і те, що в більшості людей на обличчях є величезна втома від війни", – зазначив Білецький.

Нагадаємо, 23 березня Надію Савченко арештували на два місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва. Її підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Андрій Білецький Збройні Сили України Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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