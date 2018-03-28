Савченко оприлюднила відео, на якому знімає з себе сорочку

Політик Надія Савченко, яка перебуває у СІЗО, опублікувала пікантне відео-заклик, у якому знімає з себе вишиванку і одягає смугасту військову футболку "тільняшку".

Надія Савченко під час останнього брифінгу публічно закликала бійців ЗСУ до військового перевороту в Україні.

За словами Андрія Білецького, більшість військових, які воюють з російськими окупаційними військами на Донбасі, можуть підтримати силову зміну влади в Україні, але тільки на рівні ідеї.

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28 березня на сторінці Надії Савченко у Facebook з'явилось відео, зняте у темну пору доби. На кадрах Савченко показово знімає вишиванку, кидає її на крісло. Натомість одягає на себе "тільняшку" і знову натякає на військовий переворот.

"Прийде час – я стану кандидатом в президенти України. Але ваше рішення мені потрібне вже сьогодні", – йдеться у ролику.

Нагадаємо, 23 березня Надію Савченко арештували на два місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва. Її підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.

