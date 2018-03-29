Апеляційний суд Києва залишив Савченко під вартою

Апеляційний суд Києва відмовився скасувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для обвинуваченої у підготовці терактів нардепа Надії Савченко.

Відповідне рішення озвучив головуючий суддя Ігор Паленик, передає "УП".

Суд не змінив запобіжний захід Савченко. Вона залишиться під вартою до 20 травня. Рішення вже не підлягає подальшому оскарженню.

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Як відомо, адвокати Надії Савченко наполягали на тому, що при обранні запобіжного заходу політику суд не дослідив обґрунтованість підозри, як того вимагає закон.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт.



23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.