Апелляционный суд Киева оставил Савченко под стражей

Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемой в подготовке терактов и свержении государственной власти нардепа Надежды Савченко.

Соответствующее решение озвучил главенствующий судья Игорь Паленик.

Суд не изменил меру пресечения Савченко. Она останется под стражей до 20 мая.

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Как известно, адвокаты Надежды Савченко настаивали на том, что при избрании меры пресечения политику суд не исследовал обоснованность подозрения, как того требует закон.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест.

23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.