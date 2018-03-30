Почему стоит бояться Савченко: объяснение от дипломата

Надежда Савченко – одна из тех людей, которых стоит бояться больше всего. Она не слишком талантлива, но очень инициативная.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал чрезвычайный посол Украины Роман Бессмертный.

"Надежда Савченко – это не очень талантливый человек с инициативой, и я всегда говорил – таких людей надо больше всего бояться в политике, в жизни, в армии и т.д.", – сказал он.

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Бессмертный пояснил, что "когда человек не понимает материи, а входит в эту материю со своими правилами игры, своим видением да еще и с инициативами, в результате возникает такая парадоксальная ситуация".

По словам дипломата, худшим вариантом разрешения ситуации с Савченко будет тот, при котором не докажут выдвинутые ей обвинения.

Это может вылиться в трагедию государства, а затем и народа,

– считает Бессмертный.

Напомним, 29 марта Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемой в подготовке терактов нардепа Надежды Савченко.