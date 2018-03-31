Надежда госпереворота: реальные угрозы и подводные течения резонансного дела Савченко

400 тысяч смертей, гранаты с автоматами и Верховная Рада - вот, что было нужно Надежде Савченко и ее подельнику Владимиру Рубану для осуществления государственного переворота с целью свержения украинского правительства. Однако СБУ совместными действиями с ГПУ кровопролитие удалось предотвратить.

15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил бывшую политическую пленницу Кремля в подготовке теракта в парламенте, впоследствии Савченко лишили неприкосновенности и арестовали. Если обвинения против нардепа без мандата подтвердятся, ей грозит пожизненное заключение.

О том, кем и как планировался госпереворот, при чем здесь кум Путина Виктор Медведчук и какие выводы следует сделать украинцам в связи с этими событиями – читайте в подборке сайта "24".

Госпереворот в Украине: кто главные подозреваемые и какие есть доказательства?

8 марта украинские спецслужбы задержали руководителя центра "Офицерский корпус" Владимира Рубана с арсеналом оружия. По версии следствия, Рубан планировал ряд терактов в Киеве. Одним из соучастников Рубана следствие считает одиозного нардепа Надежду Савченко...

В чем обвиняют Савченко: госпереворот в деталях

22 марта Рада проголосовала за снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа, бывшей пленницы Кремля, а сегодня подозреваемой в подготовке теракта в Киеве Надежды Савченко. В чем ее обвиняют и как это все объясняет сама Савченко?

Савченко и госпереворот: реальная угроза или спланированная провокация?

В деле о попытке госпереворота, где главным фигурантом является нардеп Надежда Савченко, правоохранительные органы проявляют большую ловкость. В считанные дни подозреваемым объявили подозрение, а Савченко лишили неприкосновенности и дали согласие на арест...

Кум на мушке: почему ГПУ взялась за Медведчука

Украинской власти понадобились 4 года, чтобы обратить внимание на такого персонажа, как Виктор Медведчук. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда: генпрокурор Юрий Луценко сообщил об опасности, которую представляет собой кум Путина...

"Уроки Савченко": что должна усвоить страна?

Казалось бы, после шоу, которое население увидело в Верховной Раде, уже зрителя практически ничем не удивишь. Речь идет и о трюках Барны и Яценюка, и о деле Розенблата, и о "вышках Бойко". Возникало такое ощущение, что это был пик впечатлений в Верховной Раде...

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