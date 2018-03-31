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Надежда госпереворота: реальные угрозы и подводные течения резонансного дела Савченко

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Подробности и последствия возможного госпереворота в Украине
Подробности и последствия возможного госпереворота в Украине / 24 Канал

400 тысяч смертей, гранаты с автоматами и Верховная Рада - вот, что было нужно Надежде Савченко и ее подельнику Владимиру Рубану для осуществления государственного переворота с целью свержения украинского правительства. Однако СБУ совместными действиями с ГПУ кровопролитие удалось предотвратить.

15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил бывшую политическую пленницу Кремля в подготовке теракта в парламенте, впоследствии Савченко лишили неприкосновенности и арестовали. Если обвинения против нардепа без мандата подтвердятся, ей грозит пожизненное заключение.

О том, кем и как планировался госпереворот, при чем здесь кум Путина Виктор Медведчук и какие выводы следует сделать украинцам в связи с этими событиями – читайте в подборке сайта "24".

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Читайте также: Почему стоит бояться Савченко: объяснение от дипломата

Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Надежда Савченко Публикации Задержание Савченко Владимир Рубан
Источник: 24 Канал
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