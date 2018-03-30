Кум на мушке: почему ГПУ взялась за Медведчука

Украинским властям понадобилось 4 года, чтобы обратить внимание на такого персонажа, как Виктор Медведчук. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда: генпрокурор Юрий Луценко сообщил об опасности, которую представляет собой кум Путина.

По словам главы ГПУ, Медведчук (а также его партия "Украинский выбор") может быть причастен к терактам, которые планировала Надежда Савченко и Владимир Рубан.

"У нас есть вопросы к деятельности "Украинского выбора", как центра антиукраинской пропаганды. За 2 недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБУ, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, которые мы изъяли, и по планам Москвы, которые мы также разоблачили, в Днепре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность на территории Украины. Центром таких действий по многим данным может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет Медведчук. И мы действительно этим занимаемся больше года", – заявил Луценко.

Генпрокурор Луценко "имеет вопросы к "Украинскому выбору". Партию Медведчука подозревают в покушении на украинское правительство

И добавил: нет сомнений, что в Украине планировали насильственное изменение конституционного строя. И что существует "мозговой центр", который всем этим управлял. Генпрокурор прозрачно намекнул на то, что таким центром и мог бы быть Медведчук. На Резницкой также заверили, что там сейчас проверяют контакты главы "Украинского выбора" с Савченко и Рубаном. Словом, дело Медведчука только начинается, но почему именно сейчас?

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Плохой хороший переговорщик

Не далее как месяц назад Президент Петр Порошенко выдал странный панегирик Медведчуку. На своей пресс-конференции он заявил следующее: "Есть так называемая гуманитарная группа, которая занимается вопросом освобождения заложников. Это не Минская группа, она является частью Трехсторонней контактной группы. Бывший глава СБУ назначил в эту группу Виктора Медведчука. Я об этом знал и сейчас подчеркиваю, что буду работать с кем-либо, кто сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой", – сказал он.

Мы пытались применять различные каналы коммуникации. Начиная от военных и заканчивая церковью. Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете почему? Потому что решение об увольнении принимает непосредственно Путин. Ни церковь, ни его эти "проксис" (proxies – марионетки, – "24") на оккупированных территориях,

– добавил Порошенко.

Иными словами, на конец февраля этого года Медведчук еще был ценным как медиатор между Киевом и Москвой, по чьему посредничеству происходило результативное освобождение пленных.

Как утверждают в ГПУ, контакты Медведчука с задержанными ранее Савченко и Рубаном сейчас проверяют

Впрочем, буквально на днях, а именно 23 марта, нардеп Игорь Луценко разместил на своей Facebook-странице сообщение, из которого следует, что Порошенко несколько переоценил положительное влияние Медведчука, и последний наоборот – не помогает, а только мешает возвращению заложников. "Из-за амбиций Медведчука обмен пленными заблокирован, – пишет Луценко. – В видеоклипе, который ГПУ принесла в Раду, содержится такая фраза Савченко, на 4 минуте 48 секунде: "Они (оккупационная администрация "ДНР") никого не отдают сейчас, чтобы ничего не испортить Медведчуку".

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То есть Медведчук, официально назначенный Порошенко представитель выдвинул нам определенные условия, и украинские воины будут терпеть пытки в плену, пока эти условия не будут выполнены. Эй, господин Порошенко! Может, ну их к черту, таких "посредников" – Рубана, Медведчука? Может, они вообще никакие не посредники, по крайней мере в обмене пленными? Может, это вообще для них легенда, прикрытие?

– спрашивает политик.

И продолжает: "За годы своего "посредничества" в обмене пленных Медведчук достиг поразительных "успехов". 1. Обмен пленными с определенными исключениями заблокирован. Это пункт минских договоренностей, которым объясняли якобы выгоду этих соглашений – но пункт не выполняется, выгоды не видно. судя по записям ГПУ, из-за Медведчука. 2. Развита схема контрабандной поставки топлива из России. Через "ПрикарпатЗападтранс" и далее – сеть Glusco. На сегодня, Медведчук – один из ведущих операторов рынка топлива в Украине. Я едва ли не первый среди нардепов поднял эту тему в парламенте. 3. Организованы поставки угля из ОРДЛО через Россию в Украину, на частные и государственные электростанции. 4. Медведчук, по неофициальным данным, вошел через приближенных людей в соучредители минимум двух общенациональных каналов ... Медведчук, официальный представитель Порошенко и кум Путина, сейчас – один из богатейших людей нашей страны. Видите, как это выгодно – обменивать пленных", – иронизирует нардеп.

"Освежаем память": кто привел кума Путина в минскую группу?

В чем Игорь Луценко, бесспорно, прав, так это в том, что Медведчуку действительно неплохо жилось (и живется) в Украине. Настолько неплохо, что издание Depo.ua, вероятно, вполне резонно интересуется, а "есть ли у Медведчука повод для осуществления переворота?". "То, что он кум Путина, еще не повод. Виктор Медведчук прекрасно чувствует себя в Украине. Он единственный деятель, которому разрешено летать в Россию отдельным бортом, из-за этих полетов уже возникало несколько громких скандалов; по данным СМИ, Медведчук имеет отношение к сети заправок Glusco – ребрендированных бензоколонок "Роснефти", а в августе прошлого года нардеп Сергей Лещенко обвинил лидера "Украинского выбора" в монополизации его компанией Proton Energy рынка сжиженного газа", – говорится в публикации.

"И если нападение охранников Медведчука на журналистов программы "Схемы" расследуется, и дело уже слушалось в суде, то по поводу его бизнеса от властных институтов никакого движения не было. Поэтому следствию, которое устанавливает причастность этого одиозного персонажа к делу Рубана-Савченко, первым делом нужно установить мотив, который мог двигать Медведчуком. Его бизнес развивается, свой статус единственного переговорщика с Путиным он не потерял, более того, иногда кажется, что после Майдана политик даже выиграл, потому что во времена Януковича с Кремлем говорили без таких посредников, как он. Проще говоря, зачем ему военный мятеж, когда у него и так все хорошо?" – задается вопросом издание.

Быть кумом Путина – еще не повод для планирования госпереворота. Ведь из-за смены власти Виктор Медведчук будет иметь больше потерь, чем достижений

Похоже, что протекторат Медведчук действительно имел на самом высоком уровне, а потому ссориться с действующей украинской властью у него не было никакого резона. Комментируя слова Порошенко о том, что "бывший глава СБУ назначил минскую группу Виктора Медведчука", Валентин Наливайченко (а в виду имелся именно он) отмечает, что на самом деле к переговорам кума Путина привлек президент Украины.

Стоит освежить ему память: инициатива привлечь Медведчука к процессу освобождения пленных принадлежала исключительно Петру Порошенко. Именно он дал указание о его назначении. Это произошло в кабинете президента в присутствии министра иностранных дел Климкина,

– утверждает эксперт.

Однако если между Порошенко и Медведчуком существовало доброе согласие, что могло омрачить отношения двух политиков?

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Нажать и вытеснить

Как отмечал ранее в комментариях сайта "24" директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, Медведчук начал активно перетягивать одеяло на себя, становясь, по сути, "третьим лишним" в контактах между Киевом и Москвой. По крайней мере, Киеву такая ситуация категорически не нравится. Ведь президент Порошенко не знает, как передаются его слова Путину, говорит Небоженко. Эксперт считает, что Медведчук получил свои экономические преимущества в Украине благодаря манипуляциям: он говорит одно в Москве, а в Киеве – утверждает совсем другое. Поэтому обвинения в попытке госпереворота Рубана и Савченко – прежде всего давление на Медведчука, убежден он.

Итак, вырисовывается версия номер один: Медведчука просто хотят поставить на место за монополизацию посреднической роли между Порошенко и Путиным. И дело Савченко здесь как раз уместно: по утверждению нардепа предыдущих созывов Тараса Чорновила, летчица связана с Медведчуком давно – еще с периода своего обучения в Харьковском университете воздушных сил.

Это могут быть ее (Савченко) старые связи с СДПУ(о). Об этом почему-то никто не говорит, но она с 2006 года – член военно-патриотической организации при Социал-демократической партии Украины (объединенной) Виктора Медведчука. Об этом все молчат,

– говорит Чорновил.

Молчат, однако, не все. Соратник Медведчука по "Украинскому выбору" Нестор Шуфрич напоминает о давних связях не столько Савченко и Медведчука, сколько Медведчука и Порошенко. "Порошенко, Медведчук и я хорошо знаем друг друга еще со времен СДПУ(о), где мы были в руководстве партии. На моих глазах приватизировалась кондитерская фабрика имени Карла Маркса и многие другие объекты, которые стали основой империи Порошенко. Я хорошо знаю, на что Петя способен, учитывая все, что произошло с ним и вокруг него, начиная с 2000 года, когда наши дороги разошлись", – передает слова Шуфрича его пресс-служба.

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"Но что у меня вызывает сильное беспокойство и озабоченность, – это то, что Порошенко, как и 1 июля 2014 года, избрал путь войны для поднятия своего ничтожного рейтинга. И судя по всему, мы станем свидетелями агонии власти, которая будет сопровождаться репрессиями, обострением ситуации на фронте, и, к сожалению, гибелью наших граждан. Но за все это когда-то придется ответить. И это "когда-то" уже очень близко", – обещает политик. Что же касается обвинений в адрес Медведчука на участие его в государственном перевороте, которые сейчас озвучивает Генеральная прокуратура, то их Шуфрич "категорически опровергает".

На древнюю историю отношений Порошенко и Медведчука (которая достигает 1997 года) указывает и бывший участник минской группы Роман Бессмертный. В эфире 24 Канала он рассказал о том, что такое длительное знакомство не может не влиять на стиль отношений между двумя политиками.

Проблема кумовства становится для украинских политиков навязчивой идеей. Они утверждают, что именно это определяет судьбы мира и Украины в частности. На сегодня, если учесть участие Медведчука в минском процессе и его бизнес в Украине, то это участие в процессе играет роль определенной легализации его бизнеса,

– отметил Бессмертный.

Валентин Наливайченко утверждает, что это Петр Порошенко назначил Медведчука в состав минской группы, а Роман Бессмертный напоминает Президенту о его давнем знакомстве с лидером "Украинского выбора"

Однако получается, что один "кум" стал для своего визави фактором крайнего раздражения – возможно, из-за преувеличения собственной роли и превышенного внимания к собственному бизнесу, о котором вспоминает Бессмертный. Впрочем, по мнению политолога Кирилла Молчанова, "подкоп" под Медведчука может быть личной инициативой генпрокурора Луценко, который вдруг "забыл" про весь бэкграунд знакомства Порошенко и Медведчука.

"К концу своего выступления в Верховной Раде Луценко уже говорил, что вот Савченко – это уже, грубо говоря, не главное, главное – найти "кукловода". Как видим, с Рубана перешли на Савченко, а с Савченко он уже начал намекать, что, возможно, уже надо копать дальше, что за ней может стоять Медведчук. Значит, здесь главная задача – выйти на него как на человека, который руководил всем этим хаосом, который хотела создать Савченко. Хотя уже неоднократно и сама Савченко говорила, что она с ним (Медведчуком) не виделась, и Рубан говорил, что он ненавидит Медведчука, который в принципе "только выполнял функцию достать ее из российской тюрьмы" ... А Луценко почему-то постоянно гнет эту линию, чтобы еще повысить ставки в этом деле", – говорит Молчанов.

Так или иначе, а в случае с попытками "свергнуть" Медведчука мы получим самый захватывающий политический триллер последнего времени. Поэтому продолжение следует ...

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