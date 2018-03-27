Чорновил объяснил, удастся ли привязать Медведчука к делу Савченко и Рубана

Эксперт спрогнозировал удастся ли привязать пророссийского политика, лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука к делу внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко, которую подозревают в сговоре с террористами.

Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, а сегодня политолог Тарас Чорновил в прямом эфире 24 Канала.

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"Мне кажется, что до выборов много заявлений более-менее определенным образом могут касаться выборов (ред. – 24). Но именно конкретно это заявление я бы с выборами не связывал, а с обстоятельствами, которые есть вокруг уголовного дела по Рубану и по Савченко", – отметил эксперт.

Это заявление достаточно осторожно, оно кажется страшно жестким и резким. По его словам оно содержит две составляющие.

Они сами не могли сделать тот переворот, который Савченко представляла в Хмельницкой области в воинской части – до 400 тысяч человек должны уничтожить, жилье депутатов окружить и расстреливать все. Понятно, что такие вещи должна делать намного большая сила и не военные,

– заверил Тарас Чорновил.

Речь шла про тот пазл, которого не хватает, о котором говорил Генпрокурор Юрий Луценко еще с парламентской трибуны.

"Он сказал, что нужно найти того самого куратора управления, когда представлял обвинение. Очевидно, речь идет о российском кураторстве,российских спецслужбах и диверсионно-террористических группах.

Основные слова Луценко касаются России. В отношении Медведчука употребил слово возможно.

"Удастся ли привязать Медведчука к этому делу – у меня есть очень большие сомнения. Потому что по российскому направлению тех 20 минут, которые нам показали, все критикуют и это не самое страшное. То, что должно быть страшнее, очевидно, никто нам не покажет до суда по одной причине – если там присутствует российский фактор и если есть разговоры, которые свидетельствуют о разговорах россиян. До тех пор, пока дело не пойдет в суд, никто этих пленок не покажет", – спрогнозировал Тарас Чорновил.

Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.