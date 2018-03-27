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Чорновіл пояснив, чи вдасться прив’язати Медведчука до справи Савченко і Рубана

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Тарас Чорновіл
Тарас Чорновіл / 24 Канал

Експерт спрогнозував чи вдасться прив'язати проросійського політика, лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука до справи позафракційного народного депутата України Надії Савченко, яку підозрюють у змозі з терористами.

Про це заявив колишній депутат Верховної Ради, а сьогодні політолог Тарас Чорновіл у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Мені здається, що до виборів багато заяв більше менш певним чином можуть стосуватися виборів (ред. – 24). Але саме конкретно цю заяву я б з виборами не пов’язував, а з обставинами, які є навколо кримінальної справи по Рубану і по Савченко", – зазначив експерт.

Ця заява достатньо обережна, вона видається страшно жорсткою і різкою. За його словами вона містить дві складові.

Вони самі не могли зробити той переворот, який Савченко представляла у Хмельницькій області у військовій частині – до 400 тисяч людей повинні знищити, помешкання депутатів оточити і розстрілювати все. Зрозуміло, що такі речі мала робити набагато більша сила і не військові,
– запевнив Тарас Чорновіл.

Мова йшла про той пазл, якого не вистачає, про який говорив Генпрокурор Юрій Луценко ще з парламентської трибуни.

"Він сказав, що потрібно знайти отого куратора управління, коли представляв звинувачення. Очевидно, мова йде про російське кураторство і російські спецслужби і диверсійно-терористичні групи.

Основні слова Луценка стосуються Росії. Щодо Медведчука вжив слово імовірно.

"Чи вдасться прив'язати Медведчука до цієї справи – у мене є дуже великі сумніви. Тому що по російському напрямку тих 20 хвилин, які нам показали, всі критикують і це не найстрашніше. Те, що мало бути жахливіше, очевидно, ніхто нам не покаже до суду через одну причину – якщо там присутній російський фактор і якщо є розмови, які свідчать про розмови росіян. Доти, доки справа не піде в суд, ніхто цих плівок не покаже", – спрогнозував Тарас Чорновіл.

Нагадаємо, 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Тарас Чорновіл Надія Савченко Затримання Савченко Віктор Медведчук Володимир Рубан
Джерело: 24 Канал
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