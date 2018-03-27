Порошенко может быть выгодно сыграть против Медведчука

ГПУ возьмется за Виктора Медведчука. Главу партии "Украинский выбор" подозревают в подготовке конституционного переворота в Украине. Об этом накануне заявил Юрий Луценко.

По его словам, через партию Медведчука Кремль координировал действия пропагандистов, в частности, в Днепре, Харькове, Львове и Киеве. Также в Генпрокуратуре изучают возможные связи лидера "Украинского выбора" с Надеждой Савченко и Владимиром Рубаном.

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Антиукраинская деятельность кума Путина ни для кого не секрет. Когда-то серый кардинал президента Леонида Кучмы и пылкий сторонник федерализации Украины после побега Януковича и начала войны оказался в лагере политических маргиналов. И Банковая и Кремль вернули его на арену, привлекая к переговорам об обмене пленными. Несмотря на протесты патриотически настроенных украинцев.

Офисы медведчуковского движения "Украинский выбор" не раз пикетировали активисты. Требовали от СБУ и ГПУ его задержания. И собирали подписи за арест.

Официально назначенное президентом лицо, за которым тянется шлейф колоссальных преступлений, начиная со Стуса и до сегодня. Он продолжает вредить Украине,

– прокомментировал народный депутат Игорь Луценко.

"У Медведчука есть свои собственные убеждения. Я считаю, что он – украинский националист. Но ему не нравится такое определение, он считает себя посвященным патриотом", – так вспоминает о своем куме Владимир Путин.

Как такой скандальный персонаж стал ключевым лицом в переговорах по Донбассу? Вот так отвечал на этот вопрос еще месяц назад украинский президент.

Мы пытались применить различные каналы коммуникации: начиная от военных и заканчивая церковью. Но должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук,

– сказал Порошенко.

После заявления Луценко Медведчук превратился из миротворца в пособника мятежников. Что же изменилось? Политолог Владимир Фесенко считает, что бывшего серого кардинала могли "принести в жертву" предвыборной кампании. И намек генпрокурора о его возможном привлечении к ответственности может быть шагом в подготовке к выборам. Жертва, что выгодна и Порошенко, и Луценко.

Порошенко тоже может быть выгодно сыграть против Медведчука. Как минимум, попугать, но так или иначе использовать этот фактор на выборах. А вот у Луценко может быть своя игра. Луценко пытается реанимировать свой политический образ, который пострадал в последнее время,

– заверил политолог Владимир Фесенко.

Официально Медведчуку пока никаких обвинений не предъявили. Генпрокуратура пока изучает его возможные контакты с Рубаном и Савченко. Но доказать его причастность к кровавым планам мятежников будет нелегко, уверен Фесенко. Даже освобождением Савченко тот занимался через ее сестру Веру. В "Украинском выборе" громкие заявления Луценко назвали манипуляцией и клеветой.

Напомним, Генпрокуратура взялась за кума Путина Медведчука по делу о теракте Савченко.

Больше о том, почему ГПУ взялась за Медведчука, – смотрите в сюжете.