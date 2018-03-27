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Генпрокуратура взялась за кума Путина Медведчука по делу о теракте Савченко

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Виктор Медведчук
Виктор Медведчук

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, причастным к организации терактов на территории Украины, которые могли планировать Надежда Савченко и Владимир Рубин, может быть партия "Украинский выбор", которую возглавляет Виктор Медведчук. Он является кумом президента России Владимира Путина.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко.

"У нас есть вопросы к деятельности "Украинского выбора" как центра антиукраинской пропаганды. За 2 недели до событий с задержанием Рубана и Савченко, СБУ, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, которые мы изъяли, по планам Москвы, которые мы также из задач изъяли, в Днепре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность на территории Украины. Центром таких действий по многим данных может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет Медведчук. И мы действительно этим занимаемся больше года", – заявил Юрий Луценко.

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Кроме того, ГПУ рассматривает возможную причастность самого Медведчука к деятельности и Рубана, и Савченко.

"То, что есть какой-то глобальный план по изменению, устранению конституционного строя в Украине, я уверен – иснует. И мы ищем этот мозговой центр", – заявил генпрокурор.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенной из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости политики Новости Украины Юрий Луценко Виктор Медведчук Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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