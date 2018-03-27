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Генпрокуратура взялася за кума Путіна Медведчука у справі щодо теракту Савченко

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Віктор Медведчук
Віктор Медведчук

За словами генерального прокурора України Юрія Луценка, причетним до організації терактів на території України, які могла планувати Надія Савченко та Володимир Рубін, може бути партія "Український вибір", яку очолює Віктор Медведчук. Він є кумом президента Росії Володимира Путіна.

Про це йдеться в повідомленні речника ГПУ Андрія Лисенка.

"У нас є запитання до діяльності "Українського вибору" як центру антиукраїнської пропаганди. За 2 тижні до подій із затриманням Рубана та Савченко, СБУ, військова прокуратура та кримська прокуратура ліквідували декілька антиукраїнських кубел, які за гроші Москви, які ми вилучили, по планам Москви, які ми також із завданями вилучили, в Дніпрі, Харкові, Львові, Київській та Миколаївській областях організували підривну діяльність на території України. Центром таких дій по багатьом даних може бути партія, яка називається "Український вибір", яку очолює Медведчук. І ми дійсно цим займаємось понад рік", – заявив Юрій Луценко.

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Окрім того, ГПУ розглядає ймовірну причетність самого Медведчука до діяльності і Рубана, і Савченко.

"Те, що є якийсь глобальний план по зміні, усуненню конституційного ладу в Україні, я упевнений – існує. І ми шукаємо цей мозковий центр", – заявив генпрокурор.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини політики Новини України Надія Савченко Затримання Савченко Віктор Медведчук Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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