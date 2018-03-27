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Порошенку може бути вигідно зіграти проти Медведчука

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ГПУ візьметься за Віктора Медведчука. Очільника партії "Український вибір" підозрюють у підготовці конституційного перевороту в Україні. Про це напередодні заявив Юрій Луценко.

За його словами, через партію Медведчука Кремль координував дії пропагандистів, зокрема, у Дніпрі, Харкові, Львові та Києві. Також у Генпрокуратурі вивчають можливі зв'язки лідера Українського вибору з Надією Савченко та Володимиром Рубаном.

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Антиукраїнська діяльність кума Путіна ні для кого не секрет. Колись, сірий кардинал президента Леоніда Кучми і палкий прихильник федералізації України, після втечі Януковича і початку війни опинився у таборі політичних маргіналів. Та Банкова і Кремль повернули його на арену, залучивши до переговорів про обмін полоненими. Попри протести патріотично налаштованих українців.

Офіси медведчуківського руху "Український вибір" не раз пікетували активісти. Вимагали від СБУ та ГПУ його затримання. І збирали підписи за арешт.

Офіційно призначена Президентом особа, за якою тягнеться шлейф колосальних злочинів, починаючи зі Стуса і до сьогодні. Він продовжує шкодити Україні,
– прокоментував народний депутат Ігор Луценко.

"У Медведчука є свої власні переконання. Я вважаю, що він – український націоналіст. Але йому не подобається таке визначення, він вважає себе присвяченим патріотом" – так згадує про свого кума Володимир Путін.

Як такий скандальний персонаж став ключовою особою у переговорах щодо Донбасу? Ось так відповідав на це питання ще місяць тому український Президент.

Ми намагалися застосувати різні канали комунікації: починаючи від військових і закінчуючи церквою. Але маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук,
– сказав Порошенко.

Після заяви Луценка Медведчук перетворився з миротворця на посібника заколотників. Що ж змінилося? Політолог Володимир Фесенко вважає: колишнього сірого кардинала могли "принести в жертву" передвиборчій кампанії. І натяк Генпрокурора про його можливе притягнення до відповідальності може бути кроком у підготовці до виборів. Жертва, вигідна і Порошенку, і Луценку.

Порошенку теж може бути вигідно зіграти проти Медведчука. Як мінімум, полякати, але так чи інакше використати цей чинник на виборах. А от у Луценко може бути своя гра. Луценко намагається реанімувати свій політичний образ, який постраждав останнім часом,
– запевнив політолог Володимир Фесенко.

Офіційно Медведчуку поки ніяких звинувачень не пред'явили. Генпрокуратура наразі вивчає його можливі контакти з Рубаном і Савченко. Але довести його причетність до кривавих планів заколотників буде нелегко, впевнений Фесенко. Навіть визволенням Савченко той займався через її сестру Віру. В "Українському виборі" гучні заяви Луценка назвали маніпуляцією та наклепом.

Нагадаємо, Генпрокуратура взялася за кума Путіна Медведчука у справі щодо теракту Савченко.

Більше про те, чому ГПУ взялась за Медведчука, – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук Володимир Путін Петро Порошенко Президент України Юрій Луценко ГПУ
Джерело: 24 Канал
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