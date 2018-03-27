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Стосунки Порошенка та Медведчука тривають з 1997 року, – Безсмертний

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Роман Безсмертний
Роман Безсмертний / Радіо Свобода

Історія стосунків чинного Президента України та Віктора Медведчука має свій початок ще з 1997 року з моменту обрання на додаткових виборах депутатом Верховної Ради нинішнього очільника держави.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів український політик та екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України Роман Безсмертний.

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Він наголосив, що така довга історія стосунків впливатиме на взаємовідносини між цими двома політиками.

Експерт також зазначив, що він виступає категорично проти того, аби демонізувати Віктора Медведчука у переговорах української влади та російської щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Звісно, одіозний політик мав вплив на хід перемовин, особливо на ту частину, де домовлялися про обмін незаконно утримуваними військовими. Але навіть за таких обставин його участь не була великою, адже для визволення та обміну полонених прикладали зусилля і польові командири, і депутати, а не лише Медведчук.

Проблема кумівства стає для українських політиків нав'язливою ідеєю. Вони стверджують, що саме це визначає долю світу та України зокрема. На сьогодні, якщо зважити участь Медведчука у Мінському процесі та його бізнес в Україні, то ця участь у процесі відіграє роль певної легалізації його бізнесу,
– повідомив Безсмертний.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура підозрює Віктора Медведчука та його партію "Український вибір" у тому, що очільник політичної сили може бути причетним до організації терактів на території України, які могла планувати Надія Савченко та Володимир Рубан. До того ж, він є кумом президента Росії Володимира Путіна.

Теги: Новини політики Роман Безсмертний Віктор Медведчук Петро Порошенко Бізнес
Джерело: 24 Канал
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