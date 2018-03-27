Отношения Порошенко и Медведчука продолжаются с 1997 года, – Безсмертный

История отношений действующего Президента Украины и Виктора Медведчука имеет свое начало еще с 1997 года с момента избрания на дополнительных выборах депутатом Верховной Рады нынешнего главы государства.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал украинский политик и экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Безсмертный.

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Он отметил, что такая длинная история отношений будет влиять на взаимоотношения между этими двумя политиками.

Эксперт также отметил, что он выступает категорически против того, чтобы демонизировать Виктора Медведчука в переговорах украинской власти и российской по урегулированию ситуации на Донбассе. Конечно, одиозный политик имел влияние на ход переговоров, особенно на ту часть, где договаривались об обмене незаконно удерживаемыми военными. Но даже при таких обстоятельствах его участие не было большым, ведь для освобождения и обмена пленных прикладывали усилия и полевые командиры, и депутаты, а не только Медведчук.

Проблема кумовства становится для украинских политиков навязчивой идеей. Они утверждают, что именно это определяет судьбы мира и Украины в частности. На сегодня, если учесть участие Медведчука в Минском процессе и его бизнес в Украине, то это участие в процессе играет роль определенной легализации его бизнеса,

– сообщил Безсмертный.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает Виктора Медведчука и его партию "Украинский выбор" в том, что глава политической силы может быть причастен к организации терактов на территории Украины, которые могла планировать Надежда Савченко и Владимир Рубан. К тому же, он является кумом президента России Владимира Путина.