Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука

Українській владі знадобилися 4 роки, аби звернути увагу на такого персонажа, як Віктор Медведчук. Але, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи: генпрокурор Юрій Луценко повідомив про небезпеку, яку становить собою кум Путіна.

За словами глави ГПУ, Медведчук (а також його партія "Український вибір") може бути причетним до терактів, які планувала Надія Савченко та Володимир Рубан.

"У нас є запитання до діяльності "Українського вибору" як центру антиукраїнської пропаганди. За 2 тижні до подій із затриманням Рубана та Савченко СБУ, військова прокуратура та кримська прокуратура ліквідували декілька антиукраїнських кубел, які за гроші Москви, які ми вилучили, й за планами Москви, які ми також викрили, у Дніпрі, Харкові, Львові, Київській та Миколаївській областях організували підривну діяльність на території України. Центром таких дій за багатьма даними може бути партія, яка називається "Український вибір", яку очолює Медведчук. І ми дійсно цим займаємось понад рік", – заявив Луценко.



Генпрокурор Луценко "має запитання до "Українського вибору". Партію Медведчука підозрюють у замаху на український уряд

І додав: немає сумнівів, що в Україні планували насильницьку зміну конституційного ладу. І що існує "мозковий центр", який усім цим керував. Генпрокурор прозоро натякнув на те, що таким центром і міг би бути Медведчук. На Різницькій також запевнили, що там наразі перевіряють контакти очільника "Українського вибору" з Савченко та Рубаном. Словом, справа Медведчука тільки починається, але чому саме зараз?

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Поганий добрий перемовник

Не далі як місяць тому Президент Петро Порошенко видав дивний панегірик Медведчуку. На своїй прес-конференції він заявив наступне: "Є так звана гуманітарна група, яка займається питанням звільнення заручників. Це не Мінська група, вона є частиною Тристоронньої контактної групи. Колишній голова СБУ призначив у цю групу Віктора Медведчука. Я про це знав і зараз наголошую, що буду працювати з будь-ким, хто зможе повернути хоча б одного українського заручника додому", – сказав він.

Ми намагалися застосовувати різні канали комунікації. Починаючи від військових і закінчуючи церквою. Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук. Знаєте чому? Тому що рішення про звільнення приймає безпосередньо Путін. Ні церква, ні його ці "проксіс" (proxies – маріонетки, – "24") на окупованих територіях,

– додав Порошенко.

Іншими словами, станом на кінець лютого цього року Медведчук ще був цінним як медіатор між Києвом та Москвою, за чиїм посередництвом відбувалося найрезультативніше звільнення полонених.



Як стверджують у ГПУ, контакти Медведчука із затриманими раніше Савченко та Рубаном наразі перевіряють

Утім, буквально днями, а саме 23 березня, нардеп Ігор Луценко розмістив на своїй Facebook-сторінці допис, з якого випливає, що Порошенко дещо переоцінив позитивний вплив Медведчука, і що останній навпаки – не допомагає, а лише перешкоджає поверненню заручників. "Через амбіції Медведчука обмін полоненими заблоковано, – пише Луценко. – У відеокліпі, котрий ГПУ принесла у Раду, міститься така фраза Савченко, на 4 хвилині 48 секунді: "Вони (окупаційна адміністрація ДНР) нікого не віддають зараз, щоб нічого не спортить Медведчуку".

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Тобто Медведчук, офіційно призначений Порошенком представник, висунув нам певні умови, й українські воїни будуть терпіти тортури у полоні, поки ці умови не будуть виконані. Агов, пане Порошенко! Може, ну їх к бісу, таких "посередників" – Рубана, Медведчука? Може, вони взагалі ніякі не посередники, принаймні в обміні полоненими? Може, це взагалі для них легенда, прикриття?

– запитує політик.

І продовжує: "За роки свого "посередництва" в обміні полонених Медведчук досяг разючих "успіхів". 1. Обмін полоненими за певними винятками заблоковано. Це пункт мінських домовленостей, яким пояснювали нібито вигоду цих угод – але пункт не виконується, вигоди не видно. Судячи із записів ГПУ, через Медведчука. 2. Розбудовано схему контрабандної поставки пального з Росії. Через "Прикарпатзахідтранс" і далі – мережу Glusco. На сьогодні, Медведчук – один із головних операторів ринку палива в Україні. Я чи не перший серед нардепів підняв цю тему в парламенті. 3. Організовано поставки вугілля з ОРДЛО через Росію в Україну, на приватні і державні електростанції. 4. Медведчук, за неофіційними даними, увійшов через наближених людей у співзасновники мінімум двох загальнонаціональних каналів… Медведчук, офіційний представник Порошенка і кум Путіна, зараз – один із найбагатших людей нашої держави. Бачите, як це вигідно – міняти полонених", – іронізує нардеп.

"Освіжаємо пам'ять": хто привів кума Путіна до мінської групи?

В чому Ігор Луценко, безперечно, має рацію, то це в тому, що Медведчукові й справді непогано жилося (й живеться) в Україні. Настільки непогано, що видання Depo.ua, ймовірно, цілком резонно цікавиться, а "чи є у Медведчука мотив для здійснення перевороту?". "Те, що він кум Путіна, ще не мотив. Віктор Медведчук чудово почувається в Україні. Він єдиний діяч, якому дозволено літати до Росії окремим бортом, через ці польоти вже виникало кілька гучних скандалів; за даними ЗМІ, Медведчук має стосунок до мережі заправок Glusco – ребрендованих бензоколонок "Роснефти", а в серпні минулого року нардеп Сергій Лещенко звинуватив лідера "Українського вибору" у монополізації його компанією Proton Energy ринку скрапленого газу", – йдеться у публікації.

"І якщо напад охоронців Медведчука на журналістів програми "Схеми" розслідується, і справа вже слухалася в суді, то з приводу його бізнесу від владних інституцій жодного руху не було. Тож слідству, яке встановлює причетність цього одіозного персонажа до справи Рубана-Савченко, першим ділом потрібно встановити мотив, який міг рухати Медведчуком. Його бізнес розвивається, свій статус єдиного переговірника з Путіним він не втратив, більше того, іноді здається, що після Майдану політик навіть виграв, бо за часів Януковича з Кремлем говорили без таких посередників, як він. Простіше кажучи, навіщо йому військовий заколот, коли у нього й так все добре?" – запитує видання.



Бути кумом Путіна – ще не мотив для планування держперевороту. Адже через зміну влади Віктор Медведчук матиме більше втрат, аніж набутків

Схоже, що протекторат Медведчук дійсно мав на найвищому рівні, а тому сваритися з чинною українською владою у нього не було жодного резону. Коментуючи слова Порошенка про те, що "колишній голова СБУ призначив в мінську групу Віктора Медведчука", Валентин Наливайченко (а на увазі мався саме він) зазначає, що насправді до перемовин кума Путіна залучив президент України.

Варто освіжити йому пам'ять: ініціатива залучити Медведчука до процесу звільнення полонених належала виключно Петру Порошенку. Саме він дав вказівку щодо його призначення. Це відбулося в кабінеті президента в присутності міністра закордонних справ Клімкіна,

– стверджує експерт.

Однак якщо між Порошенком та Медведчуком існувала добра згода, що могло затьмарити стосунки цих двох політиків?

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Натиснути й витіснити

Як зазначав раніше в коментарях сайту "24" директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко, Медведчук почав активно перетягувати ковдру на себе, стаючи, по суті, "третім зайвим" у контактах між Києвом та Москвою. Принаймні, Києву така ситуація категорично не подобається. Адже президент Порошенко не знає, як передаються його слова Путіну, говорить Небоженко. Експерт вважає, що Медведчук отримав свої економічні переваги в Україні завдяки маніпуляціям: він говорить одне в Москві, а в Києві – стверджує зовсім інше. Тому звинувачення у спробі держперевороту Рубана і Савченко – перш за все тиск на Медведчука, переконаний він.

Отож, вимальовується версія номер один: Медведчука просто хочуть поставити на місце за монополізацію посередницької ролі між Порошенком та Путіним. І справа Савченко тут нагодилася якраз доречно: за твердженням нардепа попередніх скликань Тараса Чорновола, льотчиця пов'язана з Медведчуком давно – ще з періоду свого навчання у Харківському університеті повітряних сил.

Це можуть бути її (Савченко) старі зв'язки з СДПУ(о). Про це чомусь ніхто не говорить, але вона з 2006 року – член військово-патріотичної організації при Соціал-демократичній партії України (об'єднаної) Віктора Медведчука. Про це всі мовчать,

– говорить Чорновіл.

Мовчать, однак, не всі. Соратник Медведчука по "Українському вибору" Нестор Шуфрич нагадує про давні зв'язки не стільки Савченко й Медведчука, скільки Медведчука та Порошенка. "Порошенко, Медведчук і я добре знаємо один одного ще з часів СДПУ(о), де ми були в керівництві партії. На моїх очах приватизувалася кондитерська фабрика імені Карла Маркса та багато інших об'єктів, які стали основою імперії Порошенко. Я добре знаю, на що Пєтя здатний, враховуючи все, що сталося з ним і навколо нього, починаючи з 2000 року, коли наші дороги розійшлися", – передає слова Шуфрича його прес-служба.

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"Але що у мене викликає сильне занепокоєння і стурбованість, – це те, що Порошенко, як і 1 липня 2014 року, обрав шлях війни для підняття свого нікчемного рейтингу. І судячи з усього, ми станемо свідками агонії влади, яка буде супроводжуватися репресіями, загостренням ситуації на фронті, і, на жаль, загибеллю наших громадян. Але за все це колись доведеться відповісти. І це "колись" вже дуже близько", – обіцяє політик. Що ж стосується обвинувачень на адресу Медведчука щодо участі його у державному перевороті, які наразі озвучує Генеральна прокуратура, то їх Шуфрич "категорично спростовує".

На давню історію стосунків Порошенка та Медведчука (яка сягає 1997 року) вказує й колишній учасник мінської групи Роман Безсмертний. В ефірі 24 каналу він розповів про те, що таке тривале знайомство не може не впливати на стиль стосунків між двома політиками.

Проблема кумівства стає для українських політиків нав'язливою ідеєю. Вони стверджують, що саме це визначає долю світу та України зокрема. На сьогодні, якщо зважити участь Медведчука у мінському процесі та його бізнес в Україні, то ця участь у процесі відіграє роль певної легалізації його бізнесу,

– зазначив Безсмертний.



Валентин Наливайченко стверджує, що це Петро Порошенко призначив Медведчука до складу мінської групи, а Роман Безсмертний нагадує Президенту про його давнє знайомство з лідером "Українського вибору"

Проте виходить, що один "кум" став для свого візаві чинником крайнього роздратування – можливо, через перебільшення власної ролі та перевищену увагу до власного бізнесу, про який згадує Безсмертний. Втім, на думку політолога Кирила Молчанова, "підкоп" під Медведчука може бути особистою ініціативою генпрокурора Луценка, який раптом "забув" про весь бекграунд знайомства Порошенка та Медведчука.

"Під кінець свого виступу у Верховній Раді Луценко вже говорив, що ось Савченко – це вже, грубо кажучи, не головне, головне – знайти "ляльковика". Як бачимо, з Рубана перейшли на Савченко, а з Савченко він вже почав натякати, що, можливо, вже треба копати далі, що за нею може стояти Медведчук. Значить, тут головне завдання – вийти на нього як на людину, яка керувала всім цим хаосом, який хотіла створити Савченко. Хоча вже неодноразово й сама Савченко говорила, що вона з ним (Медведчуком) не бачилася, і Рубан говорив, що він ненавидить Медведчука, який у принципі "тільки виконував функцію дістати її з російської в'язниці"... А Луценко чомусь постійно гне цю лінію, щоб ще підвищити ставки у цій справі", – говорить Молчанов.

Хай там як, а у випадку зі спробами "повалити" Медведчука ми матимемо найзахопливіший політичний трилер останнього часу. Тож далі буде...

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