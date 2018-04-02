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Сестра Надежды Савченко обратился к Трампу за помощью

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Надежда и Вера Савченко
Надежда и Вера Савченко

Вера Савченко – сестра народного депутата Надежды Савченко, написала письмо президенту США Дональду Трампу, где попросила помочь с пристальным международным наблюдением по уголовному делу в отношении Надежды.

В опубликованном письме Вера Савченко пишет, что основной причиной преследования Надежды Савченко стали "политическая деятельность, борьба с коррупцией, оппозиционность высказываний в отношении действующей власти и лично Президента Украины".

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Моя сестра заявила о своем намерении баллотироваться на ближайших выборах Президента Украины на эту должность. Именно желание баллотироваться на высший пост в Украине стало основой для устранения ее как возможного политического конкурента на будущих выборах Президента Украины,
– говорится в письме.

Кроме того, по словам Веры, с конца 2016 года Надежда Савченко получила три предупреждения о возможных покушениях на нее "в случае изменения политического курса", а также были попытки шантажа, "который заключался в угрозах обнародовать данные, что, якобы, могут нанести вред ее авторитету политика".

Само решение об аресте Вера Савченко назвала "политически мотивированным, направленным на устранение оппозиционного конкурента действующей власти, что неприемлемо в демократическом обществе". А по сути дела, обвинение "не выдерживает никакой критики, является абсурдным и бессмысленным".

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Виновным во всем, как указано в письме, является президент Украины Петр Порошенко

"Из-за такого произвола властей она вынуждена была объявить бессрочную голодовку в знак протеста, и пытается привлечь внимание рядовых украинцев и всего мира к преследованию в Украине политических оппонентов из-за своей политической деятельности и борьбе с системной, глубоко интегрированной коррупцией, которую построила украинская власть во главе с главой государства с одной целью – собственного обогащения", – заверила Вера Савченко.

Поэтому она просит Трампа "на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах Президента Украины путем политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично глава государства и наступление на СМИ, неподконтрольные власти Украины".

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Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Новости политики Задержание Савченко Надежда Савченко Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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