Савченко опубликовала объемную концепцию изменения политической системы: что предлагает политик

Народный депутат без мандата Надежда Савченко, которая сейчас находится в СИЗО, обнародовала концепцию изменения политической системы в Украине, что состоит из 5 основных тезисов.

Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Facebook.

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В частности, политик хочет провести перепись населения в Украине. По ее словам, последний раз подобное в Украине проводилась в 2001 году, а с того времени и количество городов в Украине увеличилось на 20, и началась война на Востоке Украины.

"Учитывая непризнанную войну на территории восточной части Украины, то, что за 16 лет демографическая, экономическая, политическая ситуации в стране значительно ухудшились, для определения реальных данных, для проведения любых аналитических, финансово-экономических, плановых и тому подобных расчетов необходимо провести новую перепись населения Украины", – отмечает народная избранница.

Также она предлагает осуществить паспортизацию населенных пунктов.

"Для реального экономического развития государства, общины на местном уровне должны владеть актуальной информацией относительно имеющегося имущества, ресурсов. Для этого необходимо провести общегосударственную паспортизацию всех без исключения населенных пунктов. Необходимо осуществить инвентаризацию природных ресурсов, земель сельскохозяйственного и земель иного назначения, наличия производственных мощностей, коммунальной собственности (недвижимости). Также паспортизация включает в себя определение количества населения в пределах общины (демографическая аналитика), определение и закрепление территориальных границ в натуре, финансово-экономические возможности общины (имеющиеся и в перспективе)", – объясняет Савченко.

Одновременно парламентарий намерена изменить административное устройство Украины конституционным путем.

"За 26 лет независимости Украины, в частности в период с 1998 по 2018 годы, становится понятным то, что этот административный и общественно-политический строй не является эффективным и таким, что удовлетворяет национальные и исторические интересы, включительно с потребностями украинского народа. Предлагается принципиально новая для Украины модель административного и общественно-политического устройства, основанная на экономическом принципе объединения общин, которая будет учитывать интересы и потребности украинского народа и нивелирует коррупционные составляющие по распределению национальных благ, прав и обязанностей между обществом и государством", – подчеркивает бывшая летчица.

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Следовательно, нардеп предлагает отказаться от привычной вертикальной модели построения государства (область – район, город/поселок/село) и заменить ее на новую модель государственного устройства (Совет общины – Верховная Рада). По ее убеждению, таким образом, состоится модель разделения внутри государства на административные единицы – объединенные общины, которые путем представительства в органе местного самоуправления (Совет Общины), от каждого населенного пункта, будут осуществлять управление такой территориально-административной единицей.

"Осуществление административного деления согласно данной модели происходит по экономическому принципу и теоретическому принципу действующей системы деления на избирательные округа. Количество административных единиц будет зависеть от реального демографического состояния (количества населения Украины и реального количества избирателей) и является возможным в пределах 200 – 250 единиц. Количество населенных пунктов, которые войдут в состав административной единицы, не является ограниченным и/или фиксированным, а формируется по принципу количества избирателей и экономической целесообразности. Количественный состав Совета Общины административной единицы зависит от количественного состава населенных пунктов, входящих в него, и утверждается и регулируется местным референдумом", – добавляет она.

Также политик предлагает внести изменения в действующую избирательную систему – в частности, по ее плану, первый этап выборов в пределах административной единицы должен происходить по принципу "праймериз".

"Кандидаты в депутаты в течение года принимают участие в предварительных выборах. Побеждают кандидаты, набравшие не менее чем 20% от общего количества избирателей, принявших участие в предварительном голосовании, при условии, что проголосовало не менее 51% от общего количества избирателей в пределах административной единицы. Такие кандидаты проходят во второй этап выборов", – отмечает она.

Вместе с тем Савченко предлагает сменить процедуру отзыва депутата с выборного поста, систему референдумов (предполагается непосредственное участие граждан в решении общегосударственных и местных вопросов путем прямого голосования), механизм проведения волеизъявления граждан (голосование непосредственно по отпечатку пальца), механизм проведения местного и общегосударственного референдумов.

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Согласно ее концепции, должны произойти изменения и в подходах к формированию бюджета (административные единицы и государство будут иметь два независимых бюджета – первый будет формироваться за счет налогов, платежей и сборов, которые уплачивают юридические и физические лица независимо от формы собственности, а второй – за счет фиксированной суммы поступлений из местных бюджетов административных единиц, поступлений от экспортно-импортных операций государственного сектора, государственных предприятий); Кабмина (кандидаты на должность премьер-министра и глав министерств проходят специализированный открытый конкурс и должны отвечать определенным критериям); судебной (суды в Украине будут делиться на, условно, "общий" и "высший"); правоохранительной системы (она будет разделяться на национальную и "административную" составляющую); прокуратуры (прокуроров в пределах административных единиц будут назначать путем выборов с возможностью применения механизма отзыва, а прокурор национальной прокуратуры будет назначаться парламентом по представлению Президента), а также социальной сферы, образования, науки и культуры.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, а 29 числа Апелляционный суд Киева отказался отменить эту меру пресечения.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.