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Савченко не пройшла перевірку на поліграфі та продовжує голодувати

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Савченко не пройшла перевірку на поліграфі та продовжує голодувати
Савченко не пройшла перевірку на поліграфі та продовжує голодувати / Фото з вільних мереж

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, підозрювана у підготовці терактів і повалення держаної влади, не пройшла заплановану на вівторок психофізіологічну експертизу на поліграфі.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на одного з захисників політика Олександра Шадріна.

Напередодні прес-служба Савченко повідомила, що 24 липня нардеп продовжить процедуру проходження експертизи на поліграфі.

"Експертиза не відбулася. Повезли Надію назад (у слідчий ізолятор)", – сказав адвокат, пояснивши, що це трапилося з двох причин: на допит не допустили захисника Савченко і хотіли ставити не ті питання, про які клопотала нардеп.

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"Не був допущений захисник Олександр Тананакін до підзахисної. Пояснили, що нібито не було дозволу слідчого. Слідчий в телефонному режимі пояснив, що він не заперечує, але тим не менше не допустили", – уточнив Шадрін.

Він додав, що до поліції подано заяву щодо перешкоджання законній діяльності адвоката.

Крім того, слідчий хотів ставити свої питання – не ті, які просила Надія у своєму клопотанні. Вони ж провели одну експертизу за своїми питаннями. Вона подала клопотання, щоб провели експертизу за її питаннями. У нас змагальний процес,
– розповів захисник політика, уточнивши, що Савченко просила поставити ті ж самі питання, але в іншому формулюванні.

"Слідчий там десь некоректно формулював питання. Наприклад, вона ж як військова особа по роду служби стикалась зі зброєю. Тому, зрозуміло, що в неї буде реакція на слово зброя. А вони реакції на ці питання тлумачать саме як на причетність до якихось кримінальних правопорушень. Щоб не було таких викривлених результатів, Надія і сформулювала ці питання більш коректно", – пояснив Шадрін.

Поки що захист Савченко не клопотатиме про новий допит на поліграфі, бо хоче отримати " якісь письмові відповіді щодо ситуації, що мала місце сьогодні".

Адвокат також додав, що нардеп продовжує голодування, яке розпочала 13 липня після продовження міри запобіжного заходу у вигляді арешту.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією –"ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Савченко та дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів. Згодом цей термін був продовжений до 13 липня, а після цього – до 10 вересня.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Затримання Савченко Розслідування
Джерело: 24 канал
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