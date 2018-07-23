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Савченко повторно пройде перевірку на поліграфі

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Савченко знову проходитиме експертизу на поліграфі
Савченко знову проходитиме експертизу на поліграфі / onlineua.club

Нардеп Надія Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів та спробі повалення конституційного ладу, 24 липня продовжить процедуру проходження експертизи на поліграфі.

Про це інформує прес-служба нардепа у Facebook.

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Завтра, 24 липня, о 09:00 має відбутися/відновитися/продовжитися процедура "психо-фізіологічної експертизи з використанням поліграфа" Надії Савченко в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз,
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування. 13 квітня, політикиня мала пройти допит на поліграфі, але його було зупинено через її погане самопочуття. Тоді ж арештована погодилася тимчасово перервати голодування і поїсти, щоб пройти процедуру. Після проходження поліграфа Савченко голодування відновила та за дяекий час знову припинила.

У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.
Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.
22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів. 15 травня цей термін був продовжений ще на 2 місяці до 13 липня.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Затримання Савченко Судді
Джерело: 24 канал
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