Савченко повторно пройдет проверку на полиграфе

Нардеп Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и попытке свержения конституционного строя, 24 июля продолжит процедуру прохождения экспертизы на полиграфе.

Об этом информирует пресс-служба нардепа в Facebook.

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Завтра, 24 июля, в 09:00 должна состояться/поновиться/продлиться процедура "психо-физиологической экспертизы с использованием полиграфа" Надежды Савченко в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз,

– говориться в сообщении

Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку. 13 апреля, политик должна была пройти допрос на полиграфе, но его было остановлено из-за ее плохого самочувствия. Тогда же арестованная согласилась временно прервать голодовку и поесть, чтобы пройти процедуру. После прохождения полиграфа Савченко возобновила голодовку и через некоторое время снова прекратила.

В чем подозревают Надежду Савченко?В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.

22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. 15 мая этот срок был продлен еще на 2 месяца до 13 июля.